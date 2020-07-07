Происшествия
РБКСуд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил на два месяца под стражу журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Такое решение вынес судья Сергей Рябцев, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Шоу-бизнес
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Ивлеева отметила годовщину свадьбы с Элджеем выстрелами из автомата
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева отметила годовщину свадьбы с рэп-исполнителем Элджеем.
Вечерняя Москва 12:11
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Наука
Подтверждено, что некоторые животные могут предсказывать землетрясения
Discover24 05 июля в 05:09
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн 10:00
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме
В конце прошлого года в сети появилась новость о том, что готовится сценарий к биографическому фильму о Халке Хогане.
SM News 09:31
Кино
Три Человека-паука, не считая Майлза Моралеса: Киновселенную Marvel ждет Spider-Verse?
Srnsk 03:23
Игры
Для Kingdom of Amalur: Re-Reckoning анонсировали первое сюжетное дополнение
THQ Nordic объявила, что переиздание Kingdom of Amalur: Reckoning с говорящим подзаголовком Re-Reckoning выйдет 8 сентября на PS4, Xbox One и РС (Steam).
Игромания.ру 09:18
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе
Ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
ТАСС 04:15
Общество
Госдума одобрила законопроект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.
RT на русском 09:33
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 13:45
Общество
ВОЗ направит специалистов в Китай для выявления источника коронавируса
Специалисты Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время отправятся в Китай, чтобы найти источник возникновения коронавирусной инфекции.
ФАН 13:21
Происшествия
Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
Общество
В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря
Согласно указу губернатора Александра Гусева, полностью разрешается розничная торговля, в том числе в ТЦ, открываются массажные салоны, сауны, бани и SPA.
Российская газета 09:36
Хоккей
Игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов
Сообщается, что игрокам лиги гарантировано участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годах.
Матч ТВ 12:34
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Происшествия
Ветер снес крышу двухэтажного здания в Саратове
В Саратове днем 7 июля ветер снес крышу двухэтажного здания, расположенного на улице Орджоникидзе.
Вести.Ru 13:03
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11