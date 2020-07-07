Лефортовский суд Москвы отправил на два месяца под стражу журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Такое решение вынес судья Сергей Рябцев, передает корреспондент РБК.

Суд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене

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