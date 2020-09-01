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Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Акции Башкирской содовой компании арестованы по иску Генпрокуратуры, в реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения. Это следует из данных, опубликованных во вторник, 1 сентября, на сайте Арбитражного суда Башкирии.В источнике
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КП - Уфа

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции БСК

КП - Уфа03:48
ProUfu.ru

Арестованы акции БСК по требованию Генпрокуратуры

ProUfu.ru02:22
Накануне.Ru

Арбитраж арестовал акции Башкирской содовой компании

Накануне.Ru03:33
БИЗНЕС Online

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

БИЗНЕС Online02:33
Телеканал 360°

Суд арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Телеканал 360°02:30
UfaTime.ru

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании, а Генпрокуратура потребовала передать их Росимуществу

UfaTime.ru03:36
РБК

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

РБК02:04

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Газета.Ruвчера в 16:32
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Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога
REGNUM03:36
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Лукашенко рассказал о закрытии границ для западных стран

«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует его госагентство «БелТА».
Известия05:12
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«МиГ» и «Сухой» могут вместе создать истребитель шестого поколения

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года о начале работ по созданию в России истребителя шестого поколения заявил нынешний глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, в то время находившийся на посту заместителя председателя правительства РФ.
REGNUM04:10
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.
Ведомости03:43
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Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил американский лидер и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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