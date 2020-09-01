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ТАСС
ТАСС

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительный арест на акции Башкирской содовой компании (БСК). Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.В источнике
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UfaTime.ru

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании, а Генпрокуратура потребовала передать их Росимуществу

UfaTime.ru03:36
Фонтанка.Ру

Акции «Башкирской содовой компании» арестованы судом. Ранее президент Путин критиковал компанию за вывод средств в офшоры

Фонтанка.Ру06:01
КП - Уфа

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции БСК

КП - Уфа03:48
БИЗНЕС Online

Дележ шкуры БСК: на волне скандала с Куштау федералы отнимут «Соду» у башкир?

БИЗНЕС Online08:10
Телеканал 360°

Суд арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Телеканал 360°02:30
ProUfu.ru

Арестованы акции БСК по требованию Генпрокуратуры

ProUfu.ru02:22
РБК

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

РБК02:04

Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы

Передача Советским Союзом Китаю в 1950-х годах ряда технологий, необходимых для создания китайской атомной бомбы, была свидетельством высшей степени доверия в отношениях между странами и их народами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
РИА Новости06:04
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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