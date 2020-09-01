Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
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Арбитражный суд Башкирии по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительный арест на акции Башкирской содовой компании (БСК). Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.В источнике
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