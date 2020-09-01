Урожай кукурузы в Украине пока оценивается в 35 млн тонн – АПК-Информ

На фоне складывающихся в настоящее время агроклиматических условий, аналитики ИА АПК-Информ понизили прогноз производства кукурузы в Украине в 2020 г. до 35,1 млн тонн, что на 8% уступает предыдущей оценке и на 2% - показателю прошлого года.