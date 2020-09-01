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ТАСС
ТАСС

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительный арест на акции Башкирской содовой компании (БСК). Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.В источнике
С чего всё началось
Ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об аресте акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК, Стерлитамак) удовлетворено Арбитражным судом Башкирии, сообщается 1 сентября на сайте суда
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Фонтанка.Ру06:01
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Фонтанка.Ру

Акции «Башкирской содовой компании» арестованы судом. Ранее президент Путин критиковал компанию за вывод средств в офшоры

Фонтанка.Ру06:01
РБК

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

РБК02:04
UfaTime.ru

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании, а Генпрокуратура потребовала передать их Росимуществу

UfaTime.ru03:36
БИЗНЕС Online

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

БИЗНЕС Online02:33
Телеканал 360°

Суд арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Телеканал 360°02:30
ProUfu.ru

Арестованы акции БСК по требованию Генпрокуратуры

ProUfu.ru02:22
КП - Уфа

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции БСК

КП - Уфа03:48

«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей

Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.
Lenta.ru00:44
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Урожай кукурузы в Украине пока оценивается в 35 млн тонн – АПК-Информ

На фоне складывающихся в настоящее время агроклиматических условий, аналитики ИА АПК-Информ понизили прогноз производства кукурузы в Украине в 2020 г. до 35,1 млн тонн, что на 8% уступает предыдущей оценке и на 2% - показателю прошлого года.
Зерно Он-Лайн05:15