Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
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Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК) по иску Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба суда.В источнике
С чего всё началось
Ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об аресте акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК, Стерлитамак) удовлетворено Арбитражным судом Башкирии, сообщается 1 сентября на сайте суда
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