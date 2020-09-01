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Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК) по иску Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба суда.В источнике
С чего всё началось
Ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об аресте акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК, Стерлитамак) удовлетворено Арбитражным судом Башкирии, сообщается 1 сентября на сайте суда
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Фонтанка.Ру06:01
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

Дележ шкуры БСК: на волне скандала с Куштау федералы отнимут «Соду» у башкир?

БИЗНЕС Online08:10
Фонтанка.Ру

Акции «Башкирской содовой компании» арестованы судом. Ранее президент Путин критиковал компанию за вывод средств в офшоры

Фонтанка.Ру06:01
КП - Уфа

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции БСК

КП - Уфа03:48
UfaTime.ru

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании, а Генпрокуратура потребовала передать их Росимуществу

UfaTime.ru03:36
Телеканал 360°

Суд арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Телеканал 360°02:30
ProUfu.ru

Арестованы акции БСК по требованию Генпрокуратуры

ProUfu.ru02:22
РБК

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

РБК02:04

«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе

Тульский «Арсенал» после матча с московским «Спартаком» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с предложением проверить судью Алексея Матюнина на полиграфе, также клуб попросил не назначать этого арбитра на поединки с участием команды.
«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе
РБК спорт07:18

В Турции осудили отправку Грецией военных на остров Кастелоризо

Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.
ТАСС30 августа в 15:45
2

Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
2

Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
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Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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В Китае предостерегли Индию от страшных потерь в пограничном конфликте

В статье издания подчеркивается, что в противном случае властям Индии стоит готовиться к серьезным потерям в рядах ее вооруженных сил, которые будут гораздо больше, чем при конфликте в 1962 году.
Новый Век05:55
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