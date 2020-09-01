В Китае предостерегли Индию от страшных потерь в пограничном конфликте

В статье издания подчеркивается, что в противном случае властям Индии стоит готовиться к серьезным потерям в рядах ее вооруженных сил, которые будут гораздо больше, чем при конфликте в 1962 году.