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Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Акции Башкирской содовой компании арестованы по иску Генпрокуратуры, в реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения. Это следует из данных, опубликованных во вторник, 1 сентября, на сайте Арбитражного суда Башкирии.В источнике
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Телеканал 360°

Суд арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Телеканал 360°02:30
UfaTime.ru

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании, а Генпрокуратура потребовала передать их Росимуществу

UfaTime.ru03:36
Накануне.Ru

Арбитраж арестовал акции Башкирской содовой компании

Накануне.Ru03:33
КП - Уфа

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции БСК

КП - Уфа03:48
Национальная служба новостей

Суд арестовал акции «Башкирской содовой компании»

Национальная служба новостей02:22
ProUfu.ru

Арестованы акции БСК по требованию Генпрокуратуры

ProUfu.ru02:22
РБК

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

РБК02:04

Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
РИА Новости03:09
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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