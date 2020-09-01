Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
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Акции Башкирской содовой компании арестованы по иску Генпрокуратуры, в реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения. Это следует из данных, опубликованных во вторник, 1 сентября, на сайте Арбитражного суда Башкирии.В источнике
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