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Интерфакс
Интерфакс

Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Суд арестовал активы Шишханова по иску банка «Траст»

Оба иска "Траста" поступили в суд 18 сентября. В иске на 306,5 миллиарда рублей соответчиками Шишханова являются бывшие топ-менеджеры Бинбанка, которые впоследствии занимали руководящие посты и в санировавшемся Шишхановым "Рост банке" - Александр Лукин и Кирилл Любенцов, Алексей Фарафонтов.
РИА Новости01:33
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Ведомости

Суд арестовал активы Шишханова по иску банка «Траст» на 306,5 млрд рублей

Ведомости03:02
Саминвестор

Суд арестовал активы экс-руководства Бинбанка по иску «Траста»

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РБК

Суд арестовал активы экс-руководства Бинбанка по иску на 306 млрд руб

РБК02:48
Коммерсантъ

Суд арестовал активы Шишханова и соответчиков по иску «Траста» на 306,5 млрд рублей

Коммерсантъ01:55
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Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Интерфакс02:56
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Суд арестовал активы экс-главы Бинбанка

Известия01:39
ПРАЙМ

«Траст» просит арестовать активы Шишханова и его соответчиков по искам

ПРАЙМвчера в 02:44

Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
RT на русском03:18
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Эдриан Броди заговорил по-русски после испытания российской вакцины

Американский актер и продюсер Эдриан Броуди сообщил в своем Instagram, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, после чего сделал запись на кириллице, чем рассмешил российских пользователей.
Известиявчера в 16:19
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ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
Газета.Ru01:42
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