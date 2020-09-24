Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

С чего всё началось Суд арестовал активы Шишханова по иску банка «Траст» Оба иска "Траста" поступили в суд 18 сентября. В иске на 306,5 миллиарда рублей соответчиками Шишханова являются бывшие топ-менеджеры Бинбанка, которые впоследствии занимали руководящие посты и в санировавшемся Шишхановым "Рост банке" - Александр Лукин и Кирилл Любенцов, Алексей Фарафонтов. РИА Новости 01:33