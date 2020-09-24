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Интерфакс
Интерфакс

Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Суд арестовал активы Шишханова по иску банка «Траст»

Оба иска "Траста" поступили в суд 18 сентября. В иске на 306,5 миллиарда рублей соответчиками Шишханова являются бывшие топ-менеджеры Бинбанка, которые впоследствии занимали руководящие посты и в санировавшемся Шишхановым "Рост банке" - Александр Лукин и Кирилл Любенцов, Алексей Фарафонтов.
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Суд арестовал активы Шишханова по иску банка «Траст» на 306,5 млрд рублей

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Суд арестовал активы Шишханова и соответчиков по иску «Траста» на 306,5 млрд рублей

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Суд арестовал активы экс-руководства Бинбанка по иску «Траста»

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Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

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