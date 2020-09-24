Посол США рассказал об отношениях между Москвой и Вашингтоном

Москва, 24 сентября 2020, 13:54 — REGNUM В течение последних нескольких лет «яма», которая образовалась в отношениях России и США, увеличилась, несмотря на то, что казалось, что больше уже невозможно.