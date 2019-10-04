Суд арестовал все российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников фигурантов его уголовного дела. Об этом сообщили представители Калви и инвестфонда.

с чего всё началось

Спорные акции стоили даже дороже, чем та цена, за которую они были проданы. Поэтому дело должно быть закрыто. Или же должны быть предъявлены новые обвинения, но они должны быть обнародованы, а не храниться за семью печатями, пока людей безосновательно держат в СИЗО.

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы фонда.

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