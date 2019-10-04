Происшествия
RT на русскомСуд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы фонда.
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Спорные акции стоили даже дороже, чем та цена, за которую они были проданы. Поэтому дело должно быть закрыто. Или же должны быть предъявлены новые обвинения, но они должны быть обнародованы, а не храниться за семью печатями, пока людей безосновательно держат в СИЗО.
— Борис Титов, российский политикПервое антикоррупционное СМИ вчера в 08:42
с чего всё началось
Суд арестовал все российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников фигурантов его уголовного дела. Об этом сообщили представители Калви и инвестфонда.Интерфакс14:01
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