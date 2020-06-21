Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
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с чего всё началось
Следственный комитет России в своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором спасатели достают из подвала замурованное в бетон тело 12-летнего ребенка из Астраханской области.Lenta.ruвчера в 21:43
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Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
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