с чего всё началось

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.

Происшествия Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице.

Общество Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан». 109

Футбол Роналду поссорился с Сарри перед финалом Кубка Италии с «Наполи» Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вступил в конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри перед финалом Кубка Италии с «Наполи».

Происшествия Задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова. 236

Шоу-бизнес Лолита Милявская кардинально изменила имидж Лолита Милявская кардинально изменила имидж Кстати, Ольгу Бузову певица упомянула не случайно, ведь она тоже решилась на короткую стрижку. 33

Происшествия В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ), задержаны более 20 человек, сообщило управление полиции города. 1

Общество Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна. 92

Авто Новый логотип Kia заметили на руле бизнес-седана Cadenza Новый логотип марки Kia был замечен на рулевом колесе модели Cadenza.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 421

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 605

Политика Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята. 8,2K

Футбол Локомотив — Оренбург 1:0 (2-й тайм) В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.

Здоровье В Волгоградской области открылся Центр трансплантологии Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова официально открылся в Волжском Волгоградской области. 43

Происшествия Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой. 558