Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
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с чего всё началось
Следственный комитет России в своем YouTube-канале
 опубликовал видео, на котором спасатели достают из подвала замурованное в бетон тело 12-летнего ребенка из Астраханской области.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
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