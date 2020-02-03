Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСуд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Боксер Георгий Кушиташвили, задержанный по подозрению в незаконном хранении наркотиков и нападении на бойца Росгвардии, арестован. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд, сообщает ТАСС. Мера пресечения будет действовать, как минимум, до 1 апреля.
Читать в источнике
Комментировать81
с чего всё началось

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 1 апреля двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.
Интерфакс09:17

Подробнее о событии

Чемпион России по боксу Кушиташвили, у которого нашли кокаин, арестован на два месяца

Sport24.ru09:20

Суд арестовал подозреваемого в нападении на росгвардейца боксёра Кушиташвили

RT на русском12:04

Кушиташвили исключили из сборной России по боксу

Взгляд.ру09:44

Федерация бокса России потребует максимального наказания для Кушиташвили

News.ru09:43

Кремлев: Георгий Кушиташвили исключен из сборной России по боксу

ТАСС Спорт09:33

Кушиташвили арестовали по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении кокаина

ТАСС09:09

Генсек Федерации бокса прокомментировал ситуацию с Кушиташвили

Москва 2411:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Общество

Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК

REGNUM 09:02
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $55 за баррель.
REGNUM 11:50
Экономика

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Ведомости 00:48
Армия и оружие

Турция не прибыла для участия в патрулировании в Сирии

Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 12:03
Здоровье

Британец рассказал, как излечился от коронавируса «дедовским способом»

Врачи прописали британцу антибиотики, однако Рид решил лечиться самостоятельно ― старым «дедовским способом».
ФАН 12:06
Происшествия

В Цхинвале обнаружили тело российского советника

Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.
ТАСС 09:36
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета 11:25
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Общество

Россия приостановит чартерные рейсы в Китай из-за угрозы коронавируса

Чартерные перелеты между Россией и Китаем будут прекращены с пятницы, 14 февраля, заявила зампред правительства и руководитель штаба по предупреждению коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:57
Единоборства

Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 02:33
Политика

В США официально стартует президентская кампания

В США сегодня официально стартует президентская кампания.
РЕН ТВ 02:18
Экономика

Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

По итогам декабря 2019 года инфляция в России осталась ниже целевой отметки Центробанка (4%) и составила 3%. Как рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в первой половине 2020 года значение будет оставаться в диапазоне 2,3—3,3%. В результате Банк России может продолжить снижение ключевой ставки.
RT на русском вчера в 09:10
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 09:44
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Общество

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Общество

МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
REGNUM 02:08
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM 11:54
Кино

Эксклюзивные фильмы и сериалы сервиса START теперь доступны в Wink

Регион online 02:31
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Политика

В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев «сильными»

В Киеве вновь заговорили о предотвращении "агрессии РФ" против Украины, для этого Совет нацбезопасности и обороны разработал пять шагов, чтобы сделать украинский народ "сильным" в максимально короткие сроки – от трех до пяти лет, заявил замсекретаря ведомства Сергей Кривонос.
РИА Новости 06:04
Наука

В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов

Южный Федеральный 12:06
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
ГлобалМСК.ру 11:06
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Пятый канал вчера в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное