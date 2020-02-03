Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСуд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Боксер Георгий Кушиташвили, задержанный по подозрению в незаконном хранении наркотиков и нападении на бойца Росгвардии, арестован. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд, сообщает ТАСС. Мера пресечения будет действовать, как минимум, до 1 апреля.
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с чего всё началось

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 1 апреля двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.
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