Общество
BFM.ruСуд арестовал бренды Natura Siberica
Суд арестовал 65 товарных марок косметической компании Natura Siberica на 4,5 миллиарда рублей по иску предприятия «Эн+ Рециклинг», входившего в En+, основанную Олегом Дерипаской.
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Политика
Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина
В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
Znak.com 06:14
Общество
Мишустин поддерживает «гаражную амнистию» в России
Михаил Мишустин поддержал законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Деловое.ТВ 07:13
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными
Уфимские Заметки вчера в 01:43
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Экономика
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
RT на русском 10:02
Культура
«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»
Игромания.ру 07:49
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.
РБК 20 июля в 19:44
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии.
RT на русском 09:34
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Футбол
Митрюшкин покинул «Монако» и может вернуться в Россию
Отмечается, что Митрюшкин может продолжить карьеру в России.
Нева Спорт 07:49
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество
В Москве объявили программу общегородского выпускного в Парке Горького
Москва. Северо-Запад 06:24
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Армия и оружие
Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ
Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
Актуальные Новости 10:13
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Шоу-бизнес
Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус
С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
Киноафиша России 05:41
Происшествия
Срочно: В центре Киева после взрыва загорелись два автомобиля
ИА Новороссия 09:21
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 20 июля в 03:11
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04