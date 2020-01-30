с чего всё началось

Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова. Речь идет о Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове и Максиме Уметбаеве, а также их бывшем начальнике Игоре Ляховце.

Общество РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Политика Мишустин раскритиковал работу правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.

Политика Оливер Стоун назвал США «силой зла» Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Финансы Рубль снижается на фоне ухода инвесторов от риска Курс рубля днем в четверг продолжил снижение предыдущего дня на фоне падения цены на нефть марки Brent и бегства инвесторов от риска, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Культура В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки» В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.

Происшествия По факту взрыва в нижегородской пятиэтажке возбуждено уголовное дело По факту происшествия в подвале дома по улице Светлоярской, 36 в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Общество Работе AliExpress коронавирус не мешает Китайская торговая площадка AliExpress работает в обычном режиме несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике.

Шоу-бизнес Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.