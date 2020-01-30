Происшествия
РБКСуд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Басманный суд Москвы арестовал до 29 марта бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова. Речь идет о Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове и Максиме Уметбаеве, а также их бывшем начальнике Игоре Ляховце.
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с чего всё началось
Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович на своей странице в соцсети, следствие предлагает "оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте", в противном случае "следователи обещают меру пресечения в виде ареста и помещение в СИЗО".Интерфакс - Россия13:35
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Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
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Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Технологии
В Windows 10X могут появиться динамические обои
Речь идёт о копировании идеи с macOS, где обои меняются в зависимости от времени суток.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Происшествия
В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой
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Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Политика
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Курс рубля днем в четверг продолжил снижение предыдущего дня на фоне падения цены на нефть марки Brent и бегства инвесторов от риска, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Культура
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»
В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
Армия и оружие
Командование ВСУ грозит зачистить Республики Донбасса в считанные недели
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Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Происшествия
По факту взрыва в нижегородской пятиэтажке возбуждено уголовное дело
По факту происшествия в подвале дома по улице Светлоярской, 36 в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
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Общество
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«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Политика
Путин заявил о необходимости увеличения численности населения в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России нужно увеличивать количество жителей.
Общество
Работе AliExpress коронавирус не мешает
Китайская торговая площадка AliExpress работает в обычном режиме несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Шоу-бизнес
Отец Децла объяснил Малахову необходимость ДНК-теста внука
Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий пришел в студию передачи "Прямой эфир" и заявил о необходимости проведения ДНК-теста для установления родства с внуком Тони.
Происшествия
Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»
Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
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В Epic Games Store до 6 февраля бесплатно раздают Farming Simulator 19
В Epic Games Store обновились бесплатные игры: в течение недели игроки могут забрать симулятор ведения сельхоздеятельности Farming Simulator 19.