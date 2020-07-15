Происшествия
ИнтерфаксСуд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Общество
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов
Известия 22:13
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13 июля в 13:47
Политика
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС 20:47
Политика
В МИД РФ ответили на угрозы США против «Северного потока-2»
Власти США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции, расширяя санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока-2», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Профиль 12:55
Здоровье
В Бурятии за сутки 44 человека заболели коронавирусом
Из 44 новых случаев COVID-19: 9 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 1 человек связан с очагом в Кабанском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Первое альтернативное телевидение 21:25
Экономика
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 01:27
Общество
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
Российская газета 19:30
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21
Экономика
Генпрокуратура проверяет «Дом.РФ» на предмет коррупции
Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях госкомпании «Дом.РФ». Инициатором проверки стала Счетная палата.
URA.Ru 18:58
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском 11:47
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
Игры
В Square Enix раскрыли дату старта бета-теста Marvel’s Avengers
Представители японской компании Square Enix раскрыли дату официального старта бета-теста игры Marvel’s Avengers.
Актуальные Новости 14:33
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 04:32
Хоккей
Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым на два года
TV BRICS вчера в 07:50
Политика
Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ вчера в 10:18
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Здоровье
Диетолог опроверг миф о вреде чипсов
Чипсы несут организму человека не больше вреда, чем некоторые фрукты.
News.ru 22:10
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Как сообщает Piter.tv, российский и американский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал о причине, по которой он решил заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко.
CT news 10:02
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 13:14
Политика
Депутат Госдумы пояснил, какие объекты Турция должна передать России
В интервью "Парламентской газете" Гаврилов уточнил, что к объектам, которые стоит передать Москве, относятся не только храмы, но также подворья, паломнические центры и гостиницы, которые строились русскими и принадлежали дореволюционной России.
Московский Комсомолец 19:32
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний
Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания 15:26
Происшествия
На Сахалине и Курилах за полгода отстрелили 29 медведей
Российская газета 22:02
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия вчера в 03:13