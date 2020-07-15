Происшествия
ИнтерфаксСуд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
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Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой
Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
Росбалт 08:48
Футбол
«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно оформил чемпионство
В матче 32-го тура чемпионата Португалии "Порту" переиграл в родных стенах "Спортинг".
Газета.Ru 19:02
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 10:51
Шоу-бизнес
Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»
Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий, — приводит слова актрисы StarHit.
News.ru 17:25
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 04:32
Здоровье
Мэр Норильска просит губернатора края направить дополнительных врачей
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 10:49
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Политика
Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
Эрдоган отметил, что изменение статуса – это суверенное право Турции, страна продолжит оберегать Святую Софию и сохранять ее культурную ценность.
Evo-rus.com 08:00
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя
Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
Экономика
В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%
После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия 06:18
Армия и оружие
Иракские силовики ликвидировали шестерых террористов на севере страны
Багдад, 16 июля 2020, 02:17 — REGNUM Контртеррористическая служба Ирака ликвидировала шестерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 19:17
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Общество
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
Общество
Должно помочь. Пенсионерам готовят выплаты за советский стаж
Российские пенсионеры могут получить выплаты за стаж, накопленный со времен Советского Союза.
Primpress.ru 14:30
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Футбол
ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal 10:39
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Шествие "Бессмертного полка", как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году оба мероприятия не удалось провести в этот день из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:30
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за обнаруженную просрочку
В Государственной Думе России предложили выплачивать гражданам, которые обнаружили в магазине просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного за нарушение.
Татар-информ 00:02
Гаджеты
Монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor оценен в 400 евро
Megaobzor.com 11:53
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
Космос
Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
Аргументы и Факты 03:13
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28