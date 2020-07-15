Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСуд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
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Суд Москвы арестовал четырех врачей-гинекологов по делу о торговле младенцами

ТАСС15:24

Суд арестовал всех обвиняемых в торговле детьми подмосковных врачей

Газета.Ru16:24

Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле младенцами

Вечерняя Москва15:44

Суд в Москве арестовал четырех врачей за торговлю младенцами

Известия16:02

Суд арестовал на два месяца четырех московских врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

Агентство Москва15:20

Суд арестовал одного из врачей, обвиняемых в торговле детьми

РИА Новости13:33

СК просит арестовать четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми

Москва 2407:54
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Политика

США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 17:28
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Шоу-бизнес

Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой

Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
Росбалт 08:48
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Наука

Связь серпинов с биливердином подарила лягушкам сине-зеленый окрас

N+1 вчера в 08:35
Футбол

«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно оформил чемпионство

В матче 32-го тура чемпионата Португалии "Порту" переиграл в родных стенах "Спортинг".
Газета.Ru 19:02
Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 10:51
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Шоу-бизнес

Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»

Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий, — приводит слова актрисы StarHit.
News.ru 17:25
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Политика

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
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Спорт

Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси

16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 04:32
Здоровье

Мэр Норильска просит губернатора края направить дополнительных врачей

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 10:49
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
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Политика

Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки

Эрдоган отметил, что изменение статуса – это суверенное право Турции, страна продолжит оберегать Святую Софию и сохранять ее культурную ценность.
Evo-rus.com 08:00
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Общество

В Иркутске эвакуируют жителей домов, подтопленных из-за дождя

Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя.
ТАСС 10:48
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Экономика

В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%

После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия 06:18
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Армия и оружие

Иракские силовики ликвидировали шестерых террористов на севере страны

Багдад, 16 июля 2020, 02:17 — REGNUM Контртеррористическая служба Ирака ликвидировала шестерых боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 19:17
Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
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Общество

Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса

Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
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Общество

Должно помочь. Пенсионерам готовят выплаты за советский стаж

Российские пенсионеры могут получить выплаты за стаж, накопленный со времен Советского Союза.
Primpress.ru 14:30
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
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Футбол

ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal 10:39
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Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Известия 16:30
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Шествие "Бессмертного полка", как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году оба мероприятия не удалось провести в этот день из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:30
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Общество

В Госдуме предложили платить гражданам за обнаруженную просрочку

В Государственной Думе России предложили выплачивать гражданам, которые обнаружили в магазине просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного за нарушение.
Татар-информ 00:02
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Гаджеты

Монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor оценен в 400 евро

Megaobzor.com 11:53
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Общество

В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим

В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
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Космос

Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году

Аргументы и Факты 03:13
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС 13 июля в 12:28
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Как работают Яндекс.Новости?
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