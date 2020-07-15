Происшествия
ИнтерфаксСуд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
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Суд арестовал на два месяца четырех московских врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей
Агентство Москвавчера в 15:20
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие с четырехэтажным тортом
Дни24 14 июля в 11:43
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru вчера в 12:01
Кино
Хронометраж «Довода» от Кристофера Нолана составит 150 минут
Длительность фильма составит 150 минут, что меньше, чем в прошлых работах режиссера.
NewInform вчера в 03:56
Происшествия
Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле
РИА Новости вчера в 10:50
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи Apple могут установить новые обновления iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ToDay News Ufa вчера в 16:03
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний
Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания вчера в 15:26
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:27
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Общество
В ХМАО на борьбу с лесными пожарами летят главы МЧС и Минприроды РФ
Комарова доложит об обстановке в округе В ХМАО 16 июля с рабочим визитом прибудут министр РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Правда УрФО вчера в 08:21
Общество
Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ
Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUM вчера в 06:40
Политика
Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба
Президент США Дональд Трамп решил сменить руководителя своей предвыборной кампании за 3,5 месяца до президентских выборов в стране.
РБК вчера в 23:29
Армия и оружие
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан флоту
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передан в состав ВМФ, приемный акт на корабль подписан на судостроительном заводе "Северная верфь".
Военное обозрение вчера в 07:17
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина объявила о разрыве с возлюбленным
Актриса Любовь Толкалина в интервью 7days.ru рассказала, что она рассталась с композитором из Великобритании Саймоном Бассом.
Московский Комсомолец вчера в 07:53
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Здоровье
В Омске поставлен рекорд по вновь выявленным заболевшим коронавирусом
По сообщению пресс-службы областного министерства здравоохранения, за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 105 омичей.
Московский Комсомолец Омск вчера в 06:27
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
Число заражений коронавирусом в Иркутской области превысило 11 тысяч
По данным на утро 16 июля, в Иркутской области подтвержден 11074 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тайшет24 вчера в 22:48
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:14
Гаджеты
Комитет JEDEC опубликовал стандарт памяти DDR5
Goroday.ru вчера в 22:19
Здоровье
ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане
Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
Политика
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС вчера в 20:47
Футбол
ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча
Чемпионат вчера в 20:40
Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 16:39
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09