Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСуд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Суд в Москве арестовал четырех врачей за торговлю младенцами

Известиявчера в 16:02

Суд арестовал одного из врачей, обвиняемых в торговле детьми

РИА Новостивчера в 13:33

Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле младенцами

Вечерняя Москвавчера в 15:44

Суд Москвы арестовал четырех врачей-гинекологов по делу о торговле младенцами

ТАССвчера в 15:24

Суд арестовал на два месяца четырех московских врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

Агентство Москвавчера в 15:20

Суд арестовал всех обвиняемых в торговле детьми подмосковных врачей

Газета.Ruвчера в 16:24

СК просит арестовать четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми

Москва 24вчера в 07:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие с четырехэтажным тортом

Дни24 14 июля в 11:43
17
Общество

Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru вчера в 12:01
128
Кино

Хронометраж «Довода» от Кристофера Нолана составит 150 минут

Длительность фильма составит 150 минут, что меньше, чем в прошлых работах режиссера.
NewInform вчера в 03:56
Происшествия

Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

РИА Новости вчера в 10:50
400
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru вчера в 11:35
58
Гаджеты

Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи Apple могут установить новые обновления iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ToDay News Ufa вчера в 16:03
2
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
2,7K
Политика

США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний

Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания вчера в 15:26
128
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:27
182
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
64
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
48
Общество

В ХМАО на борьбу с лесными пожарами летят главы МЧС и Минприроды РФ

Комарова доложит об обстановке в округе В ХМАО 16 июля с рабочим визитом прибудут министр РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Правда УрФО вчера в 08:21
Общество

Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ

Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUM вчера в 06:40
7
Политика

Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба

Президент США Дональд Трамп решил сменить руководителя своей предвыборной кампании за 3,5 месяца до президентских выборов в стране.
РБК вчера в 23:29
Армия и оружие

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан флоту

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передан в состав ВМФ, приемный акт на корабль подписан на судостроительном заводе "Северная верфь".
Военное обозрение вчера в 07:17
55
Политика

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
489
Шоу-бизнес

Актриса Любовь Толкалина объявила о разрыве с возлюбленным

Актриса Любовь Толкалина в интервью 7days.ru рассказала, что она рассталась с композитором из Великобритании Саймоном Бассом.
Московский Комсомолец вчера в 07:53
5
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
241
Здоровье

В Омске поставлен рекорд по вновь выявленным заболевшим коронавирусом

По сообщению пресс-службы областного министерства здравоохранения, за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 105 омичей.
Московский Комсомолец Омск вчера в 06:27
116
Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
415
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
165
Общество

Число заражений коронавирусом в Иркутской области превысило 11 тысяч

По данным на утро 16 июля, в Иркутской области подтвержден 11074 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тайшет24 вчера в 22:48
1
Футбол

Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR

Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:14
Гаджеты

Комитет JEDEC опубликовал стандарт памяти DDR5

Goroday.ru вчера в 22:19
1
Здоровье

ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане

Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
5
Политика

NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США

По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС вчера в 20:47
9
Футбол

ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча

Чемпионат вчера в 20:40
Политика

Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 16:39
2
Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru вчера в 10:09
436
Как работают Яндекс.Новости?
Главное