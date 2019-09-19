Происшествия

ТАССТАСССуд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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с чего всё началось

В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры Мосолов по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов - фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС07:44

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Суд арестовал чиновника Минкульта Мосолова

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Суд арестовал фигурантов дела о хищении средств на реставрацию памятников на Соловках

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RT на русском07:29

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РИА Новости11:41
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Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
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32-летний голландский защитник Келвин Мейнард застрелен в Амстердаме.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Происшествия

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Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Наука

Новую гравитационную модель элементарных частиц разработали в РФ

Новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов разработали учёные Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
News.ru вчера в 03:09
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
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В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
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Член исполкома Российского футбольного союза и владелец «Спартака» Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи, сообщает Metaratings.
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Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
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Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
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Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Ведомости вчера в 14:51
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Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок

Все организации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.
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Ученые доказали, что бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника.
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