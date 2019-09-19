Происшествия

ТАССТАСССуд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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с чего всё началось

В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры Мосолов по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов - фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС07:44

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Арестованы обвиняемые в хищении денег на реставрацию монастыря

Коммерсантъ14:57

Суд арестовал чиновника Минкультуры по делу о хищении более 20 млн рублей

ТАСС11:39

Суд арестовал фигурантов дела о хищении средств на реставрацию памятников на Соловках

Интерфакс11:58

Чиновника Минкульта арестовали по делу в хищении при реставрации Соловков

РИА Новости11:41

Чиновников подвели под Соловецкий монастырь: вскрылось мошенничество на 20 млн рублей

Московский Комсомолец13:14

Суд в Москве арестовал экс-главу департамента Минкультуры Цветнова

RT на русском07:29

Адвокат рассказал о деле в отношении замглавы департамента Минкультуры

РЕН ТВ08:28
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Политика

Путин отметит День оружейника в Ижевске

Российская газета вчера в 08:38
Футбол

«Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы

Футболисты швейцарского «Базеля» добыли крупную победу над российским «Краснодаром» в первом туре группового раунда Лиги Европы.
RT на русском 14:44
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Lenta.ru 12:51
Политика

Новак рассказал об итогах трехсторонних переговоров по газу

Российская сторона все еще связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, рассказал Новак, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 10:57
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Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera 15:38
Экономика

Банки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями

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Sostav.ru 03:35
Авто

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На сайте Росстандарта появилась информация об отзыве 288 транспортных средства марки Audi Q3, Volkswagen Golf, Seat Leon.
SpeedMe 05:05
Происшествия

В Грозном загорелся торговый центр

В центре Грозного загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Пожар начался в магазине на первом этаже.
Вести.Ru 14:23
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток

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Ведомости 14:04
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Экономика

В Мурманской области начали строить ветропарк

В конце 2021 года в Мурманской области появится ветроэлектростанция мощностью 201 МВт.
REGNUM 12:56
Шоу-бизнес

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Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета вчера в 07:59
Происшествия

СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства

Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Шоу-бизнес

«Критическое состояние» Анастасии Заворотнюк не подтверждено

Напомним, что родные и близкие Завортнюк по-прежнему не дают никаких комментариев.
Молодежная газета (Уфа) 11:59
Кино

Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом

На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 13:35
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились

Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Общество

«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров

У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Энергетика

Дания решила перейти на российский газ

Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Футбол

Назначен судья на матч «Зенита» и «Енисея» в Кубке России

Стали известны имена арбитров на встречи 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Нева Спорт 15:21
Армия и оружие

США и Турция планируют создать постоянные военные базы в Сирии

Турция считает необходимым создать с Соединенными Штатами на северо-востоке Сирии постоянные военные базы для контроля за ситуацией в этом регионе.
Политическая Экспертиза 15:09
Происшествия

Блогер погиб в автокатастрофе в прямом эфире

Lenta.ru 13:58
Здоровье

В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru 05:55
Политика

В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Экономика

Эксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
REGNUM 01:21
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Происшествия

Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским

Lenta.ru 13:43
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В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода

Piter.tv 02:20
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