Происшествия

ТАССТАСССуд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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с чего всё началось

В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры Мосолов по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов - фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
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Замдиректора департамента Минкульта Мосолова арестовали на два месяца

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Суд арестовал фигурантов дела о хищении средств на реставрацию памятников на Соловках

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Суд в Москве арестовал экс-главу департамента Минкультуры Цветнова

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Адвокат рассказал о деле в отношении замглавы департамента Минкультуры

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Россия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
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Впервые за 10 лет «Реал» ни разу не пробил в створ ворот

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Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
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Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.
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Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

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Генпрокуратура попросила суд изменить приговор Павлу Устинову

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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток

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Полузащитник швейцарского «Базеля» Кевен Бюа открыл счет в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».
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В России могут зарегистрировать отечественный аналог «Фризиума»

Отечественный аналог противосудорожного препарата «Фризиум» может быть зарегистрирован в России, сообщил глава департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов.
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Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года

Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

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В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего

По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
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В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

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Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

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Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.
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Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
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Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку

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Антиснайпер ДНР рассказал о масштабах «человеческого сафари» в Донбассе

Один из низ - Деян Берич - рассказал о том, сколько людей не возвращается с такого «человеческого сафари».
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) Ричардас Беранкис (Литва).
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