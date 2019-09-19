Происшествия
ТАСССуд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов - фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.ТАСС07:44
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Чиновников подвели под Соловецкий монастырь: вскрылось мошенничество на 20 млн рублей
Московский Комсомолец13:14
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
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