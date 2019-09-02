Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСуд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

В мае суд обязал компанию Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года и продать "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна 9,99% акций банка "Восточный". Evison выполнила это требование в июне, и Baring Vostok утратил контроль над банком.
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«Это была катастрофическая ошибка»: как Майкл Калви оказался за решеткой

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Суд арестовал долю Baring Vostok в «Восточном» по иску об убытках на 9,8 млрд рублей

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РБКвчера в 03:23

Baring Vostok оспорит арест его доли в банке «Восточный»

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Эхо Москвывчера в 03:00

Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

Интерфаксвчера в 02:30

Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»

РИА Новостивчера в 02:52
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Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
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Газета.Ru 02:24
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Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.
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Общество

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Как рассказали корреспонденту «Блокнот Волгограда» в пресс-службе независимого агентства ZOOM MARKET, по данным федерального социологического опроса, проведённого в августе, самые алчными жительницами оказались женщины, живущие в Саранске, Москве и Краснодаре.
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Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
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Lenta.ru вчера в 13:16
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Политика

Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Политика

На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

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Российская газета 03:00
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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
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Финансы

Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года

В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.
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Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
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В Приангарье 3,4 тысячи человек остались без света из-за молнии

В Иркутской области из-за удара шаровой молнии в подстанцию оказались обесточены десять населенных пунктов, где проживают почти 3,4 тысячи человек.
Российская газета 02:30
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В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет

Российская газета 01:41
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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Выборы в парламенты Саксонии и Бранденбурга начались в ФРГ

Всего в выборах в Бранденбурге принимают участие 416 кандидатов из 11 партий, в Саксонии — 19 партий и 439 кандидатов.
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Футбол

Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке

Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.
Lenta.ru 02:55
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Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков

РИА Новости вчера в 04:53
Финансы

Рубль растёт к евро на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Политика

Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
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Происшествия

Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату

Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Армия и оружие

На Украине назвали свою версию числа потерь НМ ДНР за август

В украинской блогосфере назвали данные о числе погибших представителей Народной милиции ДНР вдоль линии соприкосновения на Донбассе.
Военное обозрение вчера в 23:37
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие

В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ

Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Политика

В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400

Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
RT на русском вчера в 15:11
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Володин посетит Узбекистан и Казахстан в сентябре

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Назван самый опасный город России

Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.
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Экономика

Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
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