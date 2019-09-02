Экономика
КоммерсантъСуд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал 334 млрд 212,1 млн акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok), сообщает «Интерфакс». Это решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску «Восточного».
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Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Политика
Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.
РЕН ТВ вчера в 09:20
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
В РФ изменились правила призыва в армию
С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.
Военное дело вчера в 04:23
Политика
В Чехии прекратили расследование по делу премьер-министра
Решение о прекращении расследования по делу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша принял прокурор Ярослав Шарох.
Право.ру 05:52
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Футбол
Лукаку высказался в связи с расистскими оскорблениями в свой адрес
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку выступил с заявлением после того, как фанаты «Кальяри» оскорбили его на расовой почве во время матча команд в рамках 2-го тура серии А. — Многие игроки в прошлом месяце пострадали от расовых оскорблений.
Матч ТВ 09:59
Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.
Российская газета 10:21
Путешествия
Аксёнов назвал число посетивших Крым туристов с начала года
RT на русском 10:14
Происшествия
В Орловской области маленький мальчик выпал с пятого этажа
Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в посёлке Знаменка Орловского района Орловской области 1 сентября.
REGNUM 09:38
Армия и оружие
Армия Израиля инсценировала ранения военных
Израильская армия инсценировала ранения солдат в результате обстрела со стороны Ливана и демонстративно провела их эвакуацию.
News.ru 03:46
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Футбол
Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Футбол
Фернандеш стал игроком «Краснодара»
Metaratings 08:35
Экономика
Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т
Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
ТАСС 10:29
Футбол
Кьер заменил Шкртела в «Аталанте»
Кьер заменит Мартина Шкртела, который расторг контракт с «Аталантой» всего через несколько недель после перехода в команду.
Матч ТВ 10:05
Общество
Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре
В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
Интерфакс 06:23
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Баскетбол
Россия обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд ЧМ
Напомним, что перед матчем букмекеры считали сборную России очевидным фаворитом предстоящей встречи.
Metaratings 10:25
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Футбол
Сергей Прядкин: «По словам Евсеева никто не обращался»
Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, который после матча с «Оренбургом» допустил высказывание в адрес судейского комитета, а также спонсоров «Зенита» и «Оренбурга» — компании «Газпром».
Спорт-Экспресс 08:34