Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области арестовал 334 млрд 212,1 млн акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok), сообщает «Интерфакс». Это решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску «Восточного».
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Baring Vostok оспорит арест его доли в банке «Восточный»

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Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
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