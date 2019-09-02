Арбитражный суд Амурской области арестовал 334 млрд 212,1 млн акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok), сообщает «Интерфакс». Это решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску «Восточного».

Политика Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Общество Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика В РФ изменились правила призыва в армию С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.

Политика В Чехии прекратили расследование по делу премьер-министра Решение о прекращении расследования по делу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша принял прокурор Ярослав Шарох.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.

Футбол Лукаку высказался в связи с расистскими оскорблениями в свой адрес Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку выступил с заявлением после того, как фанаты «Кальяри» оскорбили его на расовой почве во время матча команд в рамках 2-го тура серии А. — Многие игроки в прошлом месяце пострадали от расовых оскорблений.

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.

Происшествия В Орловской области маленький мальчик выпал с пятого этажа Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в посёлке Знаменка Орловского района Орловской области 1 сентября.

Армия и оружие Армия Израиля инсценировала ранения военных Израильская армия инсценировала ранения солдат в результате обстрела со стороны Ливана и демонстративно провела их эвакуацию.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Политика Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.

Экономика Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Футбол Кьер заменил Шкртела в «Аталанте» Кьер заменит Мартина Шкртела, который расторг контракт с «Аталантой» всего через несколько недель после перехода в команду.

Общество Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Баскетбол Россия обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд ЧМ Напомним, что перед матчем букмекеры считали сборную России очевидным фаворитом предстоящей встречи.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.