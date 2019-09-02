Экономика
РИА НовостиСуд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»
Пакет Evison составляет 41,6% акций банка. "Суд решил наложить арест на акции", - сказал судья. Как сообщил РИА Новости адвокат Evison Holdings Ltd (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко, компания будет обжаловать это решение.
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Экономика
Власти Кипра не увидели рисков в сделке по покупке группой «Русагро» бондов Россельхозбанка
Подразделение по контролю за режимом санкций в финансовом секторе Кипра пришло к выводу, что сделка по покупке группой "Русагро" облигаций Россельхозбанка не несет рисков с точки зрения нарушения режима санкций ЕС, сообщила компания.
Milknews.ru 04:21
Общество
Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских
Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.
ТАСС 06:27
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант вчера в 04:43
Политика
Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент Владимир Путин в третий раз за два последних месяца прилетел в Иркутскую область, которая в июне-июле этого года пережила две разрушительных волны наводнения.
Российская газета 04:26
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Футбол
Турбин получил «неуд» за работу в матче «Арсенал» – ЦСКА
Арбитр Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу на матче восьмого тура премьер-лиги Арсенал ЦСКА (1:2), сообщает Р-Спорт.
Советский спорт 06:28
Политика
Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.
Lenta.ru 06:00
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Ожидается, что 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представит программу председательства РФ в Совбезе.
REGNUM вчера в 00:29
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Наука
Магнитная буря обрушится на Землю
Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на астрономов.
Петрозаводск говорит 05:16
Гаджеты
Intel улучшает отображение старых игр видеокартах Gen11
Ещё летом компания Intel сообщала, что новые видеокарты семейства Gen11 получат поддержку целочисленного масштабирования.
Игромания.ру 05:53
Кино
Сбербанк и Mastercard запустили платформу по созданию «короткометражек»
Сбербанк совместно с Mastercard запустили первую в России молодежную платформу короткометражного кино, в рамках которой блогеры и режиссеры создадут три короткометражных фильма, повлиять на сюжет и актерский состав картин смогут все желающие.
ТАСС 04:46
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 9T Pro в России
Компания Xiaomi объявила о запуске в России смартфона Mi 9T Pro.
News.ru 03:29
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Футбол
Тренер «Спартака» объяснил поражение от «Зенита» «каким-то вирусом»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о причинах поражения от петербургского "Зенита" в матче восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 06:12
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Общество
В Москве пройдет фестиваль циркового искусства
Фестиваль циркового искусства, приуроченный к 100-летию со дня приобретения цирками государственного статуса, пройдет в столице с 14 по 16 сентября.
ТАСС 00:51
Политика
Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.
RT на русском 02:42
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Политика
Премьер Украины назвал приоритетные задачи правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о приоритетных задачах правительства.
RT на русском 06:01
Политика
Советники лидеров «нормандской четверки» обсудят ДНР и ЛНР в Берлине
Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.
Собеседник 31 августа в 07:57
Космос
Кабмин оценил новую сверхтяжёлую ракету в два раза дороже, чем Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в марте 2019 года говорил, что разработка и создание ракеты сверхтяжёлого класса вместе со строительством под неё стартового стола, а также разработка и создание лунного корабля обойдутся в 740 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости».
News.ru 02:41