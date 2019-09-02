Пакет Evison составляет 41,6% акций банка. "Суд решил наложить арест на акции", - сказал судья. Как сообщил РИА Новости адвокат Evison Holdings Ltd (подконтрольная Baring Vostok) Алексей Артеменко, компания будет обжаловать это решение.

Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»

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