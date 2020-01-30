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КоммерсантъСуд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Самого журналиста Голунова в суде не было. Сотрудник Главного следственного управления СКР сообщил, что, согласно материалам уголовного дела, Роман Феофанов состоял в преступной группе, которая приобрела, а затем подбросила наркотики Голунову в рюкзак и в квартиру журналиста.
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СК: Бывший наркополицейский И.Ляховец руководил задержанием журналиста И.Голунова
Агентство Москва05:54
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