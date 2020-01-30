Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Самого журналиста Голунова в суде не было. Сотрудник Главного следственного управления СКР сообщил, что, согласно материалам уголовного дела, Роман Феофанов состоял в преступной группе, которая приобрела, а затем подбросила наркотики Голунову в рюкзак и в квартиру журналиста.
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Адвокат Феофанова заявил, что обыск у Голунова разрешил генерал-майор Пучков

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Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

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Агентство Москва05:54

Суд арестовал двух бывших полицейских по делу Голунова

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В Россию осенью FAW привезет новые кроссовер и седан

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Происшествия

Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков

Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
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