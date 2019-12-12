Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки
Суд в четверг арестовал на два месяца бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Сайт «Миротворец» добавит в свою базу журналистов телеканала «Звезда»
Украинский сайт «Миротворец» сообщил, что внесёт в чёрный список приехавших в Киев журналистов российского телеканала «Звезда».
Транспорт
Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Общество
Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
Технологии
МТС провела первый в мире двусторонний голографический телемост на 5G
Компания МТС провела первый в мире голографический телемост между Москвой и Кронштадтом в пилотных сетях пятого поколения.
Шоу-бизнес
Возмущенный Лоза подверг критике умственные способности Успенской
Певица Любовь Успенская подвергла критике коллегу Юрия Лозу за нападки на других артистов.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Авто
Mercedes-Benz официально представил модель GLA
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz официально представил следующую генерацию компактного кроссовера GLA.
Политика
Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года
Канцлер Германии Ангела Меркель признана самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes.
Политика
Премьер Болгарии пообещал транзит российского газа в Сербию в мае 2020
Посол России в Болгарии Анатолий Макаров рассказал об обещаниях болгарской стороны пустить газ по "Турецкому потоку" через свою территорию весной следующего года, сообщает РИА Новости.
Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Общество
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Футбол
Три экс-футболиста получили сроки за изнасилование несовершеннолетней
Бывшие игроки "Арандины" (клуб четвертого дивизиона чемпионата Испании) Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво были приговорены к 38 годам тюрьмы каждый за изнасилование 15-летней девушки в 2017 году.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Биатлон
Шевнина стала лучшей из россиянок в суперспринте на Кубке IBU
Биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Политика
Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым
Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.