Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки

Суд в четверг арестовал на два месяца бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда.
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