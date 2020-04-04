Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате
Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
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Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Политика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Авто
Появились изображения нового Nissan X-Trail
На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Энергетика
Лукашенко требует втрое снизить цену на российский газ
Минск, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Официальный Минск поставил вопрос о пересмотре контрактных цен на поставки российского газа в Белоруссию.
Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Игры
Legends of Runeterra выйдет 30 апреля
Релиз Legends of Runeterra состоится 30 апреля. Полная версия ККИ от Riot Games будет доступна на ПК и мобильных устройствах.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Общество
В Москве продезинфицируют общественные места
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Здоровье
Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом
Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
Общество
Назван тропический фрукт, который избежал «удара коронавируса»
Самый популярный фрукт в России был и остается банан. Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали.
Политика
Трамп допустил приостановку внутренних авиарейсов из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп допустил, что внутреннее авиасообщение может быть остановлено со штатами, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
Елизавета II призвала британцев проявить выдержку во время эпидемии
Королева Великобритании Елизавета II в специальном телеобращении призвала своих подданных проявить "свойственные для страны" выдержку и решимость во время эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.