Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате

Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Предполагаемые сообщники экс-главы «Метростроя» дали на него показания по делу о растрате

ТАСС20:32

Экс-главу «Метростроя» арестовали по новому делу о растрате

REGNUM17:56

Экс-главу «Метростроя» Николая Александрова снова арестовали

78.ru17:31

Бывшего директора «Метростроя» снова отправили в СИЗО. До компании могло не дойти 730 млн от стройки на Левашовском

Фонтанка.Ру17:32

Экс-главу «Метростроя» вновь заключили под стражу по делу о растрате

Невские Новости17:25

Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Интерфакс17:19

Экс-главу «Метростроя» вернули в СИЗО

Мойка7816:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:00, Ашберн
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

Газета.Ru 10:17
Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Общество

Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным

Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:39
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Политика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 19:07
Авто

Появились изображения нового Nissan X-Trail

На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Автоновости дня 10:07
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск вчера в 04:41
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru 06:46
Энергетика

Лукашенко требует втрое снизить цену на российский газ

Минск, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Официальный Минск поставил вопрос о пересмотре контрактных цен на поставки российского газа в Белоруссию.
REGNUM 02 апреля в 09:54
Политика

Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Известия 18:57
Игры

Legends of Runeterra выйдет 30 апреля

Релиз Legends of Runeterra состоится 30 апреля. Полная версия ККИ от Riot Games будет доступна на ПК и мобильных устройствах.
Cyber.sports.ru 13:28
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Общество

В Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Lenta.ru 17:39
Здоровье

Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
РБК 02 апреля в 10:59
Общество

Ученые оценили, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

РИА Новости 19:04
Общество

Назван тропический фрукт, который избежал «удара коронавируса»

Самый популярный фрукт в России был и остается банан. Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали.
Радио Sputnik 19:00
Политика

Трамп допустил приостановку внутренних авиарейсов из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп допустил, что внутреннее авиасообщение может быть остановлено со штатами, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:43
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

Елизавета II призвала британцев проявить выдержку во время эпидемии

Королева Великобритании Елизавета II в специальном телеобращении призвала своих подданных проявить "свойственные для страны" выдержку и решимость во время эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
ТАСС 19:39
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное