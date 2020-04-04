Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате

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