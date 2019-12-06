с чего всё началось

Бабушкинский суд Москвы в субботу, 7 декабря, арестовал экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, рассказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Бывший глава Щелковского района Подмосковья арестован по делу о взятке

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