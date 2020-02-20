Происшествия
BFM.ruСуд арестовал экс-помощницу Дворковича
Басманный суд Москвы арестовал бывшего помощника зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву. Она будет находится под стражей до 19 апреля. Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Общество
Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
Политика
В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения
В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Телеканал HBO опубликовал в YouTube трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада».
Политика
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Политика
Суд вынес приговор бывшему советнику Трампа
Суд вынес приговор Роджеру Стоуну — бывшему советнику президента США Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Наука
«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета
В ответ на два распространенных расстройства линза меняет цвет. Ее разработала команда китайских ученых из института передовых технологий.
Футбол
Тренер «Бёрнли» выступил против изменения правила определения офсайда
Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч поделился мнением о возможном изменении правила определения офсайда.
Здоровье
Доктор Комаровский обругал украинцев за истерику из-за самолета с эвакуированными из Китая
Комаровский раскритиковал украинцев за акции протеста из-за самолета, в котором в страну прибыли 45 граждан Украины и 27 граждан других стран из китайского Уханя.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Авто
Компания Honda обновила модель Civic Type R
Японская компания Honda объявила о выходе обновленной версии спортивной модели Civic Type R. Вместе с тем производитель анонсировал появление одновременно двух версий, которые имеют существенные различия по дизайну кузова, а также по технической части.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung
Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.