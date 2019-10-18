Происшествия
ИнтерфаксСуд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Ранее Пресненский суд арестовал начальника Устинова - Дмитрия Смирнова. Смирнов заявил в суде, что адвокат Зуев якобы привёз пакет с деревенской самогонкой его заместителю Устинову, Смирнов его взял, а там оказались деньги.
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Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service 04:14
Технологии
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Экономика
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Политика
Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран.
Коммерсантъ 14:00
Общество
Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума
Российская газета 16:23
Здоровье
Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
О раке может сигнализировать затруднение при глотании, боль в спине, не связанная с ортопедическими заболеваниями, а также болевые ощущения в ногах, зуд и внезапное изменение пищевых предпочтений, пишет «МедикФорум».
Волгоградская правда 15 октября в 07:06
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Ранее сообщалось, что сын наркобарона, известного как Коротышка, был после ожесточенных столкновений задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).
РИА Новости вчера в 23:18
Армия и оружие
На Украине заявили о нарушении условий разведения сил в Донбассе
Вооруженные формирования в неподконтрольных Киеву зонах нарушают условия разведения сил и средств в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Дума ТВ 06:44
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с российского рынка
В ближайшие пару месяцев дилеры Mitsubishi прекратят продажи внедорожника Pajero на российском рынке вместе с завершением срока действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).
Somanyhorses вчера в 07:39
Фигурное катание
Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе
Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
ТАСС Спорт вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения
Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru 09:53
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Армия и оружие
США оставили на базе в Сирии инфраструктуру и вышку связи
Сообщается, что «они даже не успели поджечь базу». Вышки связи, все помещения и другие объекты инфраструктуры остались в рабочем состоянии.
Взгляд.ру 15:22
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru 16:00
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Армия и оружие
Литва заменит вертолеты Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Литва заменит советские вертолеты Ми-8 новыми американскими машинами UH-60M Black Hawk "Черный ястреб" - будет закуплено шесть новых вертолетов на сумму €300 млн.
Газета.Ru 16:31
Происшествия
Националисту Тесаку смягчили приговор
Московский Комсомолец 10:40
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости 15:47
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»
32CARS.ru вчера в 15:42
Космос
В открытый космос впервые в истории вышли только женщины
Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
Snob.ru 09:14
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20