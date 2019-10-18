Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСуд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»

Ранее Пресненский суд арестовал начальника Устинова - Дмитрия Смирнова. Смирнов заявил в суде, что адвокат Зуев якобы привёз пакет с деревенской самогонкой его заместителю Устинову, Смирнов его взял, а там оказались деньги.
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Суд арестовал замначальника полиции района Дорогомилово

РБК15:12

Суд арестовал начальника угрозыска ОМВД «Дорогомилово» по подозрению в покушении на мошенничество

Агентство Москва13:59

Суд арестовал начальника отдела угрозыска ОМВД «Дорогомилово»

RT на русском14:10

Суд арестовал начальника отдела уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово»

Москва 2413:58

Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»

Интерфакс14:15

В Москве арестовали замначальника ОМВД «Дорогомилово» по делу об афере

РИА Новости13:02

Потерпевший по делу замглавы ОМВД «Дорогомилово» судим за мошенничество

ТАСС14:21
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Экономика

В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Происшествия

Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах

Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС вчера в 20:33
Общество

В Москве по проекту реновации могут построить 72-этажный небоскреб

Два года назад во время обсуждения программы реновации мэр города Сергей Собянин говорил, что на месте сносимых домов будут строить здания в среднем от 6-ти до 14-ти этажей.
Эхо Москвы 13:00
Политика

США может признать украинский «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ 21:30
Культура

Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала

Культуромания вчера в 16:16
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес

Sport-place 03:55
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Армия и оружие

США оставили послания военным РФ на брошенной базе в Манбидже

Российские журналисты побывали на брошенной американской военной базе в окрестностях сирийского города Манбидж.
ТК Звезда 13:07
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Политика

Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.
Life.ru 18:08
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС вчера в 15:06
Футбол

Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

Телеканал 360° 14:33
Наука

Нанотрубку охладили постоянным током

В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 14 октября в 20:02
Кино

Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов

В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
SM News вчера в 08:47
Политика

Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии

История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение.
Военное дело 14:50
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

Российская газета 20:24
Экономика

Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС 13:46
Политика

Медведчук объяснил, почему Украина не сможет качать газ по стране без транзита из РФ

Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.
ФАН 14:22
Шоу-бизнес

В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой

На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Космос

Relativity Space планирует печатать ракеты сразу на Марсе

Основная задача Relativity Space – автоматизировать и удешевить производство ракет.
Хайтек+ 16 октября в 03:09
Политика

МИД Украины объявил о принятии всех необходимых законов по амнистии

Во время выступления в парламенте Боднар сказал: «На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте минских договоренностей».
РБК 05:13
Общество

Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео

Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Происшествия

Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.
Газета.Ru вчера в 02:18
Космос

Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г

Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия 07:41
Общество

Илон Маск оценил российское образование

РИА Новости 16:42
Армия и оружие

Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 04:24
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском 10:37
Происшествия

Один человек погиб из-за ЧП с самолетом на Аляске

Как минимум один человек погиб из-за происшествия в аэропорту города Уналашка на Алеутских островах в штате Аляска.
Народные новости 18:48
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