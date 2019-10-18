Происшествия
ИнтерфаксСуд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Ранее Пресненский суд арестовал начальника Устинова - Дмитрия Смирнова. Смирнов заявил в суде, что адвокат Зуев якобы привёз пакет с деревенской самогонкой его заместителю Устинову, Смирнов его взял, а там оказались деньги.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:40, Вашингтон
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС вчера в 20:33
Общество
В Москве по проекту реновации могут построить 72-этажный небоскреб
Два года назад во время обсуждения программы реновации мэр города Сергей Собянин говорил, что на месте сносимых домов будут строить здания в среднем от 6-ти до 14-ти этажей.
Эхо Москвы 13:00
Политика
США может признать украинский «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ 21:30
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес
Sport-place 03:55
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Армия и оружие
США оставили послания военным РФ на брошенной базе в Манбидже
Российские журналисты побывали на брошенной американской военной базе в окрестностях сирийского города Манбидж.
ТК Звезда 13:07
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Политика
Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.
Life.ru 18:08
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
ТАСС вчера в 15:06
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° 14:33
Наука
Нанотрубку охладили постоянным током
В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 14 октября в 20:02
Кино
Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов
В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
SM News вчера в 08:47
Политика
Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии
История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение.
Военное дело 14:50
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
Российская газета 20:24
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС 13:46
Политика
Медведчук объяснил, почему Украина не сможет качать газ по стране без транзита из РФ
Украина без транзита газа из России через свою газотранспортную систему может столкнуться с проблемой перекачки топлива по стране.
ФАН 14:22
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Космос
Relativity Space планирует печатать ракеты сразу на Марсе
Основная задача Relativity Space – автоматизировать и удешевить производство ракет.
Хайтек+ 16 октября в 03:09
Политика
МИД Украины объявил о принятии всех необходимых законов по амнистии
Во время выступления в парламенте Боднар сказал: «На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте минских договоренностей».
РБК 05:13
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Происшествия
Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.
Газета.Ru вчера в 02:18
Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия 07:41
Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 04:24
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском 10:37
Происшествия
Один человек погиб из-за ЧП с самолетом на Аляске
Как минимум один человек погиб из-за происшествия в аэропорту города Уналашка на Алеутских островах в штате Аляска.
Народные новости 18:48