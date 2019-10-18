Ранее Пресненский суд арестовал начальника Устинова - Дмитрия Смирнова. Смирнов заявил в суде, что адвокат Зуев якобы привёз пакет с деревенской самогонкой его заместителю Устинову, Смирнов его взял, а там оказались деньги.

Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»

Технологии Ватикан выпустил «умные» четки для молитв Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.

Единоборства Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).

Футбол Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.

Культура Назван самый популярный сериал на Netflix Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала фигуру через два дня после родов Роды Анастасии проходили в подмосковном госпитале Лапино. На них присутствовали Тимати и его мама Симона Юнусова.

Общество Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.

Общество «Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю "Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель компании.

Авто Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.

Происшествия Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.

Авто Компания BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe 15 октября в РФ в продаже появился BMW 8 Series Gran Coupe.

Единоборства Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).

Армия и оружие Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Технологии «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Кино Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы» В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.

Здоровье В России стало меньше алкоголиков За 10 лет число пьющих россиян снизилось с 2,08 миллионов человек до 1,3 миллиона.

Политика Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.