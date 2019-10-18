Происшествия
ИнтерфаксСуд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Ранее Пресненский суд арестовал начальника Устинова - Дмитрия Смирнова. Смирнов заявил в суде, что адвокат Зуев якобы привёз пакет с деревенской самогонкой его заместителю Устинову, Смирнов его взял, а там оказались деньги.
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Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости 18:14
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.
Кубанские новости 08:33
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru 05:57
Футбол
Болельщики «Спартака» обратились к владельцу клуба Федуну
Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написала письмо владельцу клуба Леониду Федуну.
RT на русском 04:28
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру через два дня после родов
Роды Анастасии проходили в подмосковном госпитале Лапино. На них присутствовали Тимати и его мама Симона Юнусова.
WMJ.ru 14:30
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн 15:43
Армия и оружие
Удар России будет страшен: Украину призвали готовиться к «ракетному ковру» от ВКС
Rusvesna.su вчера в 21:17
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Общество
«Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
"Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель компании.
РИА Новости 08:11
Киберспорт
Riot Games анонсировала тактический шутер Project A
CyberSport.ru 16 октября в 02:09
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Motor 10:08
Происшествия
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Авто
Компания BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe
15 октября в РФ в продаже появился BMW 8 Series Gran Coupe.
CarsWeek.ru 16 октября в 04:37
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Армия и оружие
Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
РБК 10:48
Космос
Бывшим ученым NASA сделано заявление о присутствии жизни на Марсе
В городе R вчера в 02:25
Кино
32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»
Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
Кинобизнес сегодня 16 октября в 18:47
Технологии
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru 15 октября в 16:09
Здоровье
Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина
Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия.
Life.ru 07:26
Здоровье
В России стало меньше алкоголиков
За 10 лет число пьющих россиян снизилось с 2,08 миллионов человек до 1,3 миллиона.
Lenta.ru 16 октября в 08:43
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Политика
Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51