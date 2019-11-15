с чего всё началось

Благовещенский городской суд арестовал до 14 января генерального директора ЧОПа "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Футбол Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Авто Седан Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор С момента презентации обновленного поколения седана Nissan Almera прошло несколько дней, однако эксперты продолжают озвучивать достоинства турбированной модели.

Политика В Литве помиловали осужденных за шпионаж россиян Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж в пользу России.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.

Политика Белый дом счел пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа Прошедшие накануне слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа совместно с экс-послом США на Украине Мари Йованович являются пустой тратой времени.

Наука От депрессии поможет йога и дыхательные практики Учеными из Америки проведено исследование, по результатам которого был установлен простой способ, способный помочь избавиться от депрессии.

Происшествия Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест» Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».

Происшествия Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.

Экономика В России стали покупать меньше сигарет В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.

Политика ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.