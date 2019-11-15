Происшествия
РИА НовостиСуд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Благовещенский городской суд арестовал до 14 января генерального директора ЧОПа "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
После стрельбы в Благовещенске гендиректору частной охранной организации «Сириус-А» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте Следственного комитета.Ведомостивчера в 04:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Хоккей
Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили закупку Турцией российских С-400
Что касается покупки российских С-400, президент Турции заявил, что верит в возможность договориться, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Стрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Политика
Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента
Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи
О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Общество
Ученый Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию из-за «Крота»
Российский ученый Олег Ивашев-Мусатов повторил судьбу Барри Алибасова и попал в реанимацию из-за «Крота».
Авто
Седан Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
С момента презентации обновленного поколения седана Nissan Almera прошло несколько дней, однако эксперты продолжают озвучивать достоинства турбированной модели.
Политика
В Литве помиловали осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж в пользу России.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Политика
В РФ отреагировали на принятую в ООН резолюцию Украины по Крыму
Резолюция Украины в области прав человека по Крыму, принятая в Генассамблее ООН, в будущем может помешать визиту международных наблюдателей на территорию республики.
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
Политика
Белый дом счел пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа
Прошедшие накануне слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа совместно с экс-послом США на Украине Мари Йованович являются пустой тратой времени.
Наука
От депрессии поможет йога и дыхательные практики
Учеными из Америки проведено исследование, по результатам которого был установлен простой способ, способный помочь избавиться от депрессии.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
Экономика
В России стали покупать меньше сигарет
В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.
Политика
ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС
Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
Футбол
Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как добираются на тренировки его одноклубники 17-летний Ансу Фати и Жорди Альба, которому в марте следующего года исполнится 31 год.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.