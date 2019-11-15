Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Благовещенский городской суд арестовал до 14 января генерального директора ЧОПа "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
После стрельбы в Благовещенске гендиректору частной охранной организации «Сириус-А» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается
 на сайте Следственного комитета.
Ведомостивчера в 04:28

Подробнее о событии

Суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске

РБКвчера в 23:09

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

ТАССвчера в 21:35

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

РИА Новостивчера в 22:26

Арестован первый фигурант дела о стрельбе в Благовещенске

Коммерсантъвчера в 22:19

Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

Известиявчера в 23:02

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Москва 24вчера в 22:49

СК предъявил обвинение гендиректору ЧОПа после стрельбы в Благовещенске

Ведомостивчера в 04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

РБК вчера в 16:36
Хоккей

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Вести.Ru вчера в 21:35
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили закупку Турцией российских С-400

Что касается покупки российских С-400, президент Турции заявил, что верит в возможность договориться, сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва 13 ноября в 21:14
Происшествия

Стрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным

Вести.Ru вчера в 22:03
Футбол

Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Вести.Ru вчера в 06:47
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе

Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Rambler News Service 14 ноября в 14:11
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru вчера в 07:35
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Политика

Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 14 ноября в 14:13
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи

О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Вести.Ru 14 ноября в 14:59
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru вчера в 16:36
Общество

Ученый Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию из-за «Крота»

Российский ученый Олег Ивашев-Мусатов повторил судьбу Барри Алибасова и попал в реанимацию из-за «Крота».
Актуальные Новости вчера в 10:06
Авто

Седан Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор

С момента презентации обновленного поколения седана Nissan Almera прошло несколько дней, однако эксперты продолжают озвучивать достоинства турбированной модели.
Rusargument вчера в 02:47
Политика

В Литве помиловали осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж в пользу России.
Газета.Ru вчера в 03:27
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

В РФ отреагировали на принятую в ООН резолюцию Украины по Крыму

Резолюция Украины в области прав человека по Крыму, принятая в Генассамблее ООН, в будущем может помешать визиту международных наблюдателей на территорию республики.
News.ru вчера в 02:01
Политика

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
RT на русском вчера в 13:03
Политика

Белый дом счел пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа

Прошедшие накануне слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа совместно с экс-послом США на Украине Мари Йованович являются пустой тратой времени.
РБК вчера в 22:27
Наука

От депрессии поможет йога и дыхательные практики

Учеными из Америки проведено исследование, по результатам которого был установлен простой способ, способный помочь избавиться от депрессии.
Ugpressa.ru 14 ноября в 02:36
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета вчера в 20:05
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
RT на русском вчера в 00:50
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
Экономика

В России стали покупать меньше сигарет

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС

Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.
Журналистская правда 14 ноября в 11:16
Политика

Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Коммерсантъ вчера в 19:19
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
РИА Новости вчера в 00:00
Футбол

Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как добираются на тренировки его одноклубники 17-летний Ансу Фати и Жорди Альба, которому в марте следующего года исполнится 31 год.
Чемпионат вчера в 20:20
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 13 ноября в 10:50
ещё по теме
Главное