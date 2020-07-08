Происшествия

РБКРБКСуд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Нижегородской области.
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Гендиректор «Газпром трансгаз НН» задержан по подозрению в коррупции

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