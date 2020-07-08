Происшествия
РБКСуд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Нижегородской области.
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Гендиректор «Газпром трансгаз НН» Вячеслав Югай арестован по делу о взятничестве
НИА Нижний Новгород11:45
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
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Динамо (Киев) — Ворскла 0:1 (1-й тайм)
В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
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В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
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Газета.Ru 11:35
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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
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В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
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Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19
В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ.
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Собчак заподозрили в связях с иностранной разведкой
Южный Федеральный 06:21
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
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США назвали действия Китая в Гонконге аннексией
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера
Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания.
РБК 12:22