Происшествия
РБКСуд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Нижегородской области.
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Гендиректор «Газпром трансгаз НН» Вячеслав Югай арестован по делу о взятничестве
НИА Нижний Новгород11:45
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«Манчестер Сити» в домашнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Ньюкасл» — 5:0. «Горожане» открыли счет на 10-й минуте, когда Габриэл Жезус в касание замкнул прострел от Давида Сильвы.
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Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
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В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
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Китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела права на показ новых серий «Фиксиков»
Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела эксклюзивные права на показ четвертого сезона российского анимационного сериала "Фиксики", мультфильм выйдет на русском и китайском языках.
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Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники.
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Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
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Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
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РБК 10:05