Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.