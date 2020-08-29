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РБК
РБК

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.В источнике
С чего всё началось
News.ru

Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки

По версии следствия, руководители «Мособлэнерго» за общее покровительство при заключении подрядных договоров получали деньги и иные материальные ценности, эквивалентные 15% стоимости контрактов. На выполнение работ допускались только подрядчики, аффилированные с Брижанем и Астаповым.
News.ruвчера в 12:42
Подробнее о событии
РБК

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

РБК07:59
Коммерсантъ

Гендиректор «Мособлэнерго» арестован на два месяца по делу о взятке

Коммерсантъ04:56
РИА Новости

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго»

РИА Новости04:08
ТАСС

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его заместителя по делу о получении взятки

ТАСС04:04
News.ru

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» по подозрению в получении взятки

News.ru04:16
RT на русском

СМИ: Задержан гендиректор «Мособлэнерго»

RT на русском18:18
Интерфакс

Гендиректор «Мособлэнерго» и его зам задержаны по делу о взятке

Интерфаксвчера в 14:41

Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко
Известия05:03
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Форвард «Спартака» Соболев сообщил, что поговорил с Дзюбой по телефону

Москва, 29 августа 2020, 15:16 — REGNUM Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал о ситуации с его конфликтом с нападающим санкт-петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой.
REGNUM08:16

Матыцин прокомментировал отставку Гануса с поста главы РУСАДА

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отстранение Юрия Гануса от должности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и выразил уверенность в том, что организация продолжит оставаться независимым органом.
RT на русском08:14

Россия в Сирии испытает новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Новейшая российская система борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» концерна «Автоматика» откроет перед РФ колоссальные экспортные перспективы, так как речь идет о реализации средства обороны, аналога которому в мире пока нет.
Вечерний курьер17:22
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37