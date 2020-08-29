Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке
Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.В источнике
С чего всё началось
Гендиректор «Мособлэнерго» задержан по подозрению в получении взятки
По версии следствия, руководители «Мособлэнерго» за общее покровительство при заключении подрядных договоров получали деньги и иные материальные ценности, эквивалентные 15% стоимости контрактов. На выполнение работ допускались только подрядчики, аффилированные с Брижанем и Астаповым.
News.ruвчера в 12:42
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