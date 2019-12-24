Показания на генерала дали в том числе свидетели из числа сотрудников ФТС, добавил Аверьянов. Кроме Кизлыка и Серебро по делу проходят заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин, заместитель начальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и еще один фигурант с фамилией Шурыгин.

с чего всё началось

Басманный суд столицы санкционировал арест начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Гаджеты Сим-карты Super SIM появятся в Китае Китайская компания Ziguang совместно с оператором связи China Unicom выпускают в продажу сим-карты Super SIM.

Происшествия Микроавтобус сбил пенсионерку на Сахалине Водитель микроавтобуса Toyota Hiace сбил 67-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Политика Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.

Политика Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи» Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.

Культура Кевин Спейси выпустил очередное загадочное видео Годом ранее, 24 декабря 2018 года, Спейси выпустил видеообращение "Let me be Frank", в котором говорил о предъявленных ему обвинениях и утверждал, что "скоро вы узнаете всю правду".