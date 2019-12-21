Происшествия

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПосле обысков задержан генерал-лейтенант ФТС

В понедельник,23 декабря, стало известно об обысках в структурах ФТС. Правоохраители наведались в одно из управлений центрального аппарата ведомства,а также на Домодедовскую и Внуковскую таможни, передает RT.
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с чего всё началось

Генерала ФТС и его заместителя обвинили в злоупотреблении полномочиями

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея",- сказала собеседница агентства. По ее словам, Кизлык имеет звание генерал-лейтенанта, он возглавляет управление таможенного дознания, а Серебро – его зам.
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