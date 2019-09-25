Серьезные неприятности, похоже, ждут первого заместителя начальника ГУОООП МВД России Александра Мельников. Генерала-майора полиции заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

с чего всё началось

Первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майор Александр Мельников арестован по обвинению в попытке мошенничества. По решению Басманного суда столицы он пробудет в СИЗО до 24 ноября.

Политика Сенаторы переизбрали председателем Совфеда Валентину Матвиенко Сегодня члены Совета Федерации выбрали председателя верхней палаты российского парламента. Им осталась Валентина Матвиенко.

Авто Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).

Шоу-бизнес Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить» Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Наука Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.

Футбол «Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.

Политика Процедура импичмента Трампа началась в США Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Политика Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Игры «Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).

Космос Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.

Общество С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Футбол Капитан сборной Никарагуа заявил, что его голос за Месси сфальсифицирован Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.