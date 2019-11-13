В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке. С ним вместе доставили замначальника управления собственной безопасности ГУФСИН.

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.

Кино Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака» Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чалотра предстает в образе Йеннефэр.

Политика Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Политика В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Игры Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма 12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Политика В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".

Происшествия В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом 31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.