Происшествия
Газета.RuСуд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подростков под стражу на время проведения предварительного расследования, отмечается в сообщении.
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Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти
Ранее на этой неделе глава "Роснефти" провел переговоры по нефти с Лукашенко.
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung получили странные уведомления
У некоторых получателей в уведомлении просто отображались две цифры «1». В частности, такое сообщение получил представитель издания The Verge.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Музыка
Названы победители премии Brit Awards
Рэпер Stormzy и певица Мейбл стали лучшими британскими исполнителями 2020 года по версии музыкальной премии Brit Awards, а в номинации «Лучшая группа» победили Foals.
Происшествия
Теплоснабжение восстановили в Иркутске после коммунальной аварии
Теплоснабжение в домах Октябрьского района Иркутска восстановили после коммунальной аварии, сообщается 21 февраля на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Общество
Украинка отказалась эвакуироваться из Уханя из-за своей собаки
Гражданка Украины Анастасия З. отказалась от эвакуации из города Ухань из-за отсутствия возможности взять с собой любимую собаку.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы
На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.
Происшествия
Ещё двое россиян на Diamond Princess заразились коронавирусом
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Происшествия
Россияне отравились газом на сухогрузе во Франции
Россияне пострадали во время травли грызунов на сухогрузе Fri Dolphin. Инцидент произошел в порту французского города Брест.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Наука
Треть флоры и фауны может вымереть на планете за 50 лет
Политика
Лидеры стран ЕС призвали прекратить боевые действия в Идлибе
Лидеры стран-членов Евросоюза призвали стороны к немедленному прекращению военных действий в сирийской провинции Идлиб, сообщило издание Star Tribune 20 февраля.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Футбол
Неймар назвал топ-5 футболистов современности
Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар назвал топ-5 футболистов современности, передает AS.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Гаджеты
Бестселлеры Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro сильно упали в цене
За версию Redmi Note 8 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти надо будет заплатить 129 долларов вместо 143, а Redmi Note 8 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ оперативной памяти сейчас стоит лишь 171 доллар вместо 186.