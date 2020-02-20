Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подростков под стражу на время проведения предварительного расследования, отмечается в сообщении.
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