Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подростков под стражу на время проведения предварительного расследования, отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Суд заключил под стражу подростков, готовивших теракты в Керчи

Вести Крым13:14

СК ведет следствие еще в трех регионах России по делу о подготовке терактов в Керчи

ИА Крыминформ11:48

СК ведет следствие в трех регионах по делу о керченских подростках

РИА Новости12:33

После допроса подростков, готовивших теракты в Керчи, Следком проведет расследование еще в трех регионах РФ

КП - Крым13:30

Не успевших взорвать школу подростков из Керчи арестовали

Аргументы неделi. Крым12:18

Суд в Крыму арестовал подростков, обвиняемых в подготовке теракта в Керчи

ТАСС12:03

Мера пресечения для подростков из Керчи. Прямое включение

Крым 2410:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Как сообщает ToDay News Ufa, по словам главы Минтруда Антона Котякова с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Это коснётся почти 4 млн россиян, среди которых 3,2 млн – получатели социальных выплат.
ToDay News Ufa 18:45
Общество

Поставки iPhone по всему миру ограничат в Apple из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом сказалось на спросе на продукцию Apple в Китае. Все ее магазины в Китае и многие магазины-партнеры были закрыты.
ToDay News Ufa 18 февраля в 00:50
Армия и оружие

Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 09:25
Кино

На съемках второго сезона «Ведьмака» была обнаружена эльфийская армия

Как сообщил сайт Redanian Intelligence, не так давно эльфы-партизаны были замечены на съемочной площадке второго сезона, которая в данный момент располагается в городе Доркинг, Англия.
Киноафиша России 04:20
Армия и оружие

Против кого будет направлен обновлённый ядерный арсенал США

Глава Пентагона Марк Эспер посетил базу стратегических ядерных сил США в штате Северная Дакота, где заявил о необходимости поддержать военный бюджет администрации Трампа, в который заложена программа модернизации американской ядерной триады.
RT на русском 18:48
Происшествия

10 человек пострадали в стычках из-за эвакуированных из КНР украинцев

РЕН ТВ 15:25
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 15:25
Политика

Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России

Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
РБК 14:04
Игры

Пользователи начали массово занижать оценку Wolcen в Steam

Геймеры разочаровались в финальной версии игры Wolcen: Lords of Mayhem и начали массово занижать её оценку на платформе Steam.
CyberSport.ru 11:07
Общество

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Кино

В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
ТАСС 18 февраля в 14:38
Экономика

Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук

2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук.
Российская газета вчера в 04:25
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Tvoe-avto.com 02:02
Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Коммерсантъ 00:49
Футбол

Яровинский: Абильдгора пришлось снимать с самолета

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал о трансфере Солтмурада Бакаева из «Спартака» и аренде Оливера Абильдгора из датского «Ольборга».
Чемпионат 17:33
Киберспорт

Devolver Digital показала нового врага в Serious Sam 4

Игромания.ру вчера в 15:17
Авто

ТОП-3 моторов, которые отличаются повышенным расходом масла

Специалисты советуют обязательно автовладельцам данных моторов иметь в запасе масло при поездках на дальние расстояния.
ГЛАС.RU вчера в 05:40
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 18 февраля в 13:15
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Общество

Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб

РИА Новости 10:57
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.
Деловое.ТВ 01:30
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

RT на русском 15:17
Космос

Китай вывел на орбиту четыре экспериментальных спутника

Эхо Москвы вчера в 18:08
Космос

Учёные рассекретили американский доклад о поиске инопланетян

Согласно докладу, реализуя проект компании Breakthrough Listen, учёные начали поиски внеземной жизни с использованием радиотелескопа Parkes в Австралии и американского телескопа Green Bank.
Ореанда-Новости 18 февраля в 08:21
Экономика

Силуанов заявил о ежедневном ущербе в 1 млрд рублей из-за коронавируса

Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 млрд рублей в день, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью РБК.
RT на русском 11:12
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Биатлон

Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Российская газета 10:32
Футбол

Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России в февральском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) осталась на 38-м месте, имея в активе 1470 очков.
News.ru 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
Нападение на керченский колледжБольше новостей по теме
Главное