Происшествия
Газета.RuСуд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подростков под стражу на время проведения предварительного расследования, отмечается в сообщении.
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Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам главы Минтруда Антона Котякова с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Это коснётся почти 4 млн россиян, среди которых 3,2 млн – получатели социальных выплат.
Общество
Поставки iPhone по всему миру ограничат в Apple из-за коронавируса
Ситуация с коронавирусом сказалось на спросе на продукцию Apple в Китае. Все ее магазины в Китае и многие магазины-партнеры были закрыты.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Кино
На съемках второго сезона «Ведьмака» была обнаружена эльфийская армия
Как сообщил сайт Redanian Intelligence, не так давно эльфы-партизаны были замечены на съемочной площадке второго сезона, которая в данный момент располагается в городе Доркинг, Англия.
Армия и оружие
Против кого будет направлен обновлённый ядерный арсенал США
Глава Пентагона Марк Эспер посетил базу стратегических ядерных сил США в штате Северная Дакота, где заявил о необходимости поддержать военный бюджет администрации Трампа, в который заложена программа модернизации американской ядерной триады.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Политика
Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России
Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
Игры
Пользователи начали массово занижать оценку Wolcen в Steam
Геймеры разочаровались в финальной версии игры Wolcen: Lords of Mayhem и начали массово занижать её оценку на платформе Steam.
Общество
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Калашников»
Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
Экономика
Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук
2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук.
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Футбол
Яровинский: Абильдгора пришлось снимать с самолета
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал о трансфере Солтмурада Бакаева из «Спартака» и аренде Оливера Абильдгора из датского «Ольборга».
Киберспорт
Devolver Digital показала нового врага в Serious Sam 4
Авто
ТОП-3 моторов, которые отличаются повышенным расходом масла
Специалисты советуют обязательно автовладельцам данных моторов иметь в запасе масло при поездках на дальние расстояния.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Общество
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Армия и оружие
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков
К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Космос
Китай вывел на орбиту четыре экспериментальных спутника
Космос
Учёные рассекретили американский доклад о поиске инопланетян
Согласно докладу, реализуя проект компании Breakthrough Listen, учёные начали поиски внеземной жизни с использованием радиотелескопа Parkes в Австралии и американского телескопа Green Bank.
Экономика
Силуанов заявил о ежедневном ущербе в 1 млрд рублей из-за коронавируса
Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 млрд рублей в день, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью РБК.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Биатлон
Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону
Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Футбол
Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России в февральском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) осталась на 38-м месте, имея в активе 1470 очков.