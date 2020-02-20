Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подростков под стражу на время проведения предварительного расследования, отмечается в сообщении.

Происшествия Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.

Происшествия Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.

Происшествия Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.

Спорт Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.

Здоровье Диетолог рассказал об уникальных свойствах гречки Гречка очищает кишечник от продуктов обмена и продуктов распада, которые накапливаются в организме из-за роста потребления фастфуда и другой низкокачественной пищи.

Шоу-бизнес Жену Джигана выписали из роддома 18 февраля Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз. У звездной пары родился долгожданный сын, которого назвали Давидом.

Музыка Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.