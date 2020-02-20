Происшествия
Газета.RuСуд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подростков под стражу на время проведения предварительного расследования, отмечается в сообщении.
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Происшествия
Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде
Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
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Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России
Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
Наука
Российские ученые ускорили рост капусты с помощью наночастиц
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Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Общество
Лещенко ответил сенатору, пристыдившему артистов за жалобы на пенсию
Певец Лев Лещенко ответил сенатору Валерию Рязанскому, пристыдившему российских артистов за жалобы на «маленькие» пенсии.
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Происшествия
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Игры
Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving
Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
Политика
Лидеры стран ЕС призвали прекратить военные действия в Идлибе
Лидеры 27 стран-членов Евросоюза призвали стороны конфликта в сирийской провинции Идлиб немедленно прекратить военные действия.
Происшествия
Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.
Хоккей
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов против коронавируса
Министерство здравоохранения Китая включило «Арбидол» в план предварительной версии национальной программы диагностики и лечения коронавируса COVID-2019.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Здоровье
Диетолог рассказал об уникальных свойствах гречки
Гречка очищает кишечник от продуктов обмена и продуктов распада, которые накапливаются в организме из-за роста потребления фастфуда и другой низкокачественной пищи.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Армия и оружие
ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Общество
Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Шоу-бизнес
Жену Джигана выписали из роддома
18 февраля Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз. У звездной пары родился долгожданный сын, которого назвали Давидом.
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».