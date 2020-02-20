Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подростков под стражу на время проведения предварительного расследования, отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Суд заключил под стражу подростков, готовивших теракты в Керчи

Вести Крым13:14

Мера пресечения для подростков из Керчи. Прямое включение

Крым 2410:28

После допроса подростков, готовивших теракты в Керчи, Следком проведет расследование еще в трех регионах РФ

КП - Крым13:30

Не успевших взорвать школу подростков из Керчи арестовали

Аргументы неделi. Крым12:18

«Последователям Рослякова» из Керчи избрали меру пресечения

РИА Новости Крым11:44

СК ведет следствие еще в трех регионах России по делу о подготовке терактов в Керчи

ИА Крыминформ11:48

СК ведет следствие в трех регионах по делу о керченских подростках

РИА Новости12:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
Происшествия

Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде

Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
РЕН ТВ 19:16
Экономика

Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России

Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
РБК 05:44
Наука

Российские ученые ускорили рост капусты с помощью наночастиц

Московский Комсомолец 09:22
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Общество

Лещенко ответил сенатору, пристыдившему артистов за жалобы на пенсию

Певец Лев Лещенко ответил сенатору Валерию Рязанскому, пристыдившему российских артистов за жалобы на «маленькие» пенсии.
ФАН 10:04
Шоу-бизнес

Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Культуромания 00:50
Происшествия

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию

Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
Коммерсантъ 14:25
Происшествия

Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
RT на русском вчера в 23:43
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 18 февраля в 02:36
Игры

Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving

Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
CyberSport.ru 03:32
Политика

Лидеры стран ЕС призвали прекратить военные действия в Идлибе

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза призвали стороны конфликта в сирийской провинции Идлиб немедленно прекратить военные действия.
Коммерсантъ 20:58
Происшествия

Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.
Российская газета 21:26
Хоккей

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Газета.Ru 21:50
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Армия и оружие

Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 09:25
Здоровье

Китай включил «Арбидол» в список препаратов против коронавируса

Министерство здравоохранения Китая включило «Арбидол» в план предварительной версии национальной программы диагностики и лечения коронавируса COVID-2019.
Rambler News Service вчера в 12:46
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Вечерняя Казань 02:08
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Здоровье

Диетолог рассказал об уникальных свойствах гречки

Гречка очищает кишечник от продуктов обмена и продуктов распада, которые накапливаются в организме из-за роста потребления фастфуда и другой низкокачественной пищи.
Вечерняя Москва 19:02
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM 05:34
Политика

Шнуров стихами ответил на реакцию на свое вступление в «Партию Роста»

РИА Новости 14:30
Общество

Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины

RT на русском 14:07
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания 13:23
Армия и оружие

ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Газета.Ru 03:32
Общество

Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
РБК 05:25
Шоу-бизнес

Жену Джигана выписали из роддома

18 февраля Оксана Самойлова и Джиган стали родителями в четвертый раз. У звездной пары родился долгожданный сын, которого назвали Давидом.
StarHit.ru 14:30
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

РИА Новости 19:58
Музыка

Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца

Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
РЕН ТВ 18:13
Общество

Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Коммерсантъ 16:57
Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости вчера в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
Нападение на керченский колледжБольше новостей по теме
Главное