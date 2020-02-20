Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России. По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подростков под стражу на время проведения предварительного расследования, отмечается в сообщении.
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Суд заключил под стражу подростков, готовивших теракты в Керчи

Вести Крым13:14

СК ведет следствие еще в трех регионах России по делу о подготовке терактов в Керчи

ИА Крыминформ11:48

СК ведет следствие в трех регионах по делу о керченских подростках

РИА Новости12:33

После допроса подростков, готовивших теракты в Керчи, Следком проведет расследование еще в трех регионах РФ

КП - Крым13:30

Не успевших взорвать школу подростков из Керчи арестовали

Аргументы неделi. Крым12:18

Суд в Крыму арестовал подростков, обвиняемых в подготовке теракта в Керчи

ТАСС12:03

Мера пресечения для подростков из Керчи. Прямое включение

Крым 2410:28
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Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:13
Хоккей

«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

РИА Новости 14:18
Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
RT на русском 07:16
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Хоккей

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Газета.Ru 21:50
Политика

Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию

В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Газета.Ru 18:07
Политика

МИД РФ отреагировал на обвинения Грузии в причастности к кибератакам

Официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что она была спланирована ГУ Генштаба ВС РФ, противоречит нормам международного права и является нарушением суверенитета страны.
ФАН 10:34
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru 20:45
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс 19:18
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием

Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Вокруг ТВ вчера в 10:39
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости 20:47
Происшествия

СК возбудил дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске

Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.
RT на русском 10:14
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК 11:44
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $59

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 19:42 мск выросла на 2,5% - до $59,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС вчера в 12:02
Общество

ВЦИОМ: только треть россиян проходила службу в армии

Около 40% жителей России считают, что с 23 февраля следует поздравлять тех, кто проходил военную службу.
ТАСС 19:01
Экономика

Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса

Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Компания 12:31
Экономика

Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внес в Государственную Думу орловский сенатор Василий Иконников.
НДН.инфо 17 февраля в 20:06
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости 19:20
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

За прошедшие сутки в Китае подтвердили 899 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 118 человек от вызываемого им заболевания умерли.
РБК 21:08
Политика

Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету.
Газета.Ru 21:05
Общество

Кто круче: сравниваем лучший советский мотор с первым V12 Ferrari

Энцо Феррари любил моторы V12, но до их использования дозрел только в конце 40-х годов.
НГС.Кемерово 19:00
Общество

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд России меняет правила выплаты пенсий на банковские карты. Изменения произойдут с первого июля.
НТР 24 18 февраля в 00:21
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости 21:32
Происшествия

Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Газета.Ru вчера в 10:55
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