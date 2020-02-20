Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСуд арестовал готовивших теракты в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СК принял решение о заключении под стражу обвиняемых в подготовке теракта в Керчи подростков 15 и 16 лет. Они арестованы на время предварительного следствия. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым.
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Суд заключил под стражу подростков, готовивших теракты в Керчи

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