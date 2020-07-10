Происшествия
РБКСуд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах
Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме: ряд участников дела Фургала заявили об угрозах насилием, в отношении одного из них приняты меры госзащиты, сообщил Буртовой (источник «Интерфакса» ранее сообщил, что под госзащиту взят арестованный деловой партнер губернатора Николай Мистрюков).
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Хоккей
Хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет
Умер Павел Крутий — нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» (Орск), выступающего в Высшей хоккейной лиге.
Известия 08:34
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
РИА Новости 08:25
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Культура
В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка
Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания вчера в 10:01
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
Губернатор Челябинской области продлил действующий в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом режим повышенной готовности до 26 июля.
ТАСС 08:40
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Технологии
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой
На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Для перехода на новую версию нужно перейти на официальный сайт Apple, после чего зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program.
Piter.tv 04:59
Происшествия
Обнародована информация о собственности губернатора Фургала
У губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в собственности имеется земельные участки, два жилых дома, несколько квартир и автомобилей, а также идве моторные лодки, отмечено в последней декларации чиновника о доходах.
Политика Сегодня вчера в 08:58
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Музыка
Сергей Лазарев представил новый трек о любви «Я не могу молчать»
Певец Сергей Лазарев представил в Сети новый летний трек о любви "Я не могу молчать".
РИА Новости 08:16
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Политика
Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии
Правоохранительные органы уже задержали подозреваемых в убийстве 43-летнего россиянина из Чечни.
iReactor вчера в 03:06
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Космос
Позади Млечного Пути нашли гигантскую космическую «стену»
Астрономы из Университета Париж-Сакле, составляя 3D-карту Вселенной, обнаружили одну из самых больших космических структур из когда-либо найденных.
МИР 24 02:10
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА
Чемпионат вчера в 10:49
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12