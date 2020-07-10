Происшествия

РБКРБКСуд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме: ряд участников дела Фургала заявили об угрозах насилием, в отношении одного из них приняты меры госзащиты, сообщил Буртовой (источник «Интерфакса» ранее сообщил, что под госзащиту взят арестованный деловой партнер губернатора Николай Мистрюков).
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Суд изберет меру пресечения Фургалу в закрытом режиме

Газета.Ru05:57

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

РБК07:30

Следователь заявил об угрозах Фургалу

Коммерсантъ05:26

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала

Интерфакс05:40

Суд рассмотрит вопрос об аресте Фургала в закрытом режиме

RT на русском05:41

В СК сообщили об угрозах участникам процесса по делу Фургала

РИА Новости05:34

Суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте Фургала

ТАСС05:28
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Хоккей

Хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет

Умер Павел Крутий — нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» (Орск), выступающего в Высшей хоккейной лиге.
Известия 08:34
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала

РИА Новости 08:25
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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
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Культура

В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка

Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания вчера в 10:01
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

Губернатор Челябинской области продлил действующий в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом режим повышенной готовности до 26 июля.
ТАСС 08:40
Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Технологии

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Здоровье

В Омской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса

ВОмске 05:23
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Общество

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
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Гаджеты

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14

Для перехода на новую версию нужно перейти на официальный сайт Apple, после чего зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program.
Piter.tv 04:59
6
Происшествия

Обнародована информация о собственности губернатора Фургала

У губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в собственности имеется земельные участки, два жилых дома, несколько квартир и автомобилей, а также идве моторные лодки, отмечено в последней декларации чиновника о доходах.
Политика Сегодня вчера в 08:58
16
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
2,7K
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Общество

Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля

"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
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Музыка

Сергей Лазарев представил новый трек о любви «Я не могу молчать»

Певец Сергей Лазарев представил в Сети новый летний трек о любви "Я не могу молчать".
РИА Новости 08:16
Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
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Политика

Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии

Правоохранительные органы уже задержали подозреваемых в убийстве 43-летнего россиянина из Чечни.
iReactor вчера в 03:06
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
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Космос

Позади Млечного Пути нашли гигантскую космическую «стену»

Астрономы из Университета Париж-Сакле, составляя 3D-карту Вселенной, обнаружили одну из самых больших космических структур из когда-либо найденных.
МИР 24 02:10
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Происшествия

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
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Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА

Чемпионат вчера в 10:49
Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
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