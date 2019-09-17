Происшествия
КоммерсантъСуд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
Экономика
Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД
После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru 13:38
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости 18:52
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Космос
Получено цветное изображение первой межзвездной кометы
Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.
Российская газета вчера в 05:57
Армия и оружие
На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения
В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.
RT на русском 22:00
Общество
Возможен рак: в Минздраве предупредили об опасностях маникюра
В Минздраве Московской области предупредили об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц.
Ридус 10:53
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 20:08
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Шоу-бизнес
В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Пятый канал 14:54
Здоровье
Врачи назвали анализы, которые нужно регулярно сдавать жителям Сибири
Лаборатория «Гемотест» разработала комплекс исследований для жителей Сибирского федерального округа, в который вошли анализы для оценки самых распространенных в регионе рисков для здоровья.
НДН.инфо 00:48
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru 00:53
Шоу-бизнес
О возвращении мужа Заворотнюк на лед рассказала Навка
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о планах привезти шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербург осенью 2019 года.
Газета.Ru 10:48
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу
Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Местное время (г. Пермь) 02:25
Политика
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
РИА Новости 10:10
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Космос
Российские космонавты напечатают крольчатину, говядину и рыбу на МКС
Мышечные клетки коровы, кролика и рыбы напечатают на российском 3D-биопринтере на Международной космической станции (МКС) в конце сентября, сообщил управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Вечерняя Москва 20:43
Происшествия
В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке
В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.
РИА Новости 12:27
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Авто
В Японии представили новую Toyota Corolla
Японская компания на внутреннем рынке представила новую генерацию модели Toyota Corolla, представленную в стране в кузове универсал и седан.
Tvoe-avto.com 07:12
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400
Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News вчера в 16:42
Армия и оружие
США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва 12:45
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:26
Происшествия
Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине
Водные биологические ресурсы были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более трех миллионов рублей.
ТИА Острова 22:00