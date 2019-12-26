Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя глав Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом 26 декабря ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 23:00

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Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Известия01:10

Суд арестовал имущество замглавы российского Генштаба

URA.Ru00:48

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

ТАССвчера в 23:00

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба по делу о хищениях 2,2 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 23:26

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС РФ, обвиняемого в мошенничестве

Life.ruвчера в 23:07

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Газета.Ruвчера в 23:28

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова

Эхо Москвы00:30
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Гаджеты

Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.
РБК 01:51
Общество

Новейшему кораблю Норвегии запретили выход в море

Новейший корабль комплексного снабжения KNM Maud прошел обряд крещения в мае нынешнего года, сообщает Военное обозрение со ссылкой на издание Aftenposten.
Российская газета 03:06
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Известия 04:47
Шоу-бизнес

Пелагея может развестись с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея, по данным СМИ, рассталась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным.
Народные новости вчера в 22:23
Политика

В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Общество

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
RT на русском 04:48
Происшествия

В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру

В Дальнереченске мальчик случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Российская газета 01:56
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.
Soccer.ru 00:36
Общество

Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

РИА Новости 04:08
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 05:39
Происшествия

В ФБК заявили о задержании Навального

В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
РБК 04:48
Происшествия

Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Волхов»

В Санкт-Петербурге спустили на воду новейшую дизель-электрическую подлодку "Волхов".
Вести.Ru 04:45
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Армия и оружие

«Это терроризм». Российский историк осудил убийство гитлеровского генерала

Речь идет о похищении и ликвидации гитлеровского генерала Макса Ильгена.
Аргументы и Факты вчера в 08:34
Политика

Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Космос

Обнаружены три новые планетные системы

Ученые из Великобритании провели исследования и смогли обнаружить три новые системы. Планеты в них находятся близко к своим звездам.
ГЛАС.RU вчера в 07:13
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Фигурное катание

Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 04:39
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Происшествия

Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство

Против 15-летнего школьника, напавшего с молотком на учительницу русского языка и литературы школы №24 в Екатеринбурге, заведено уголовное дело о покушении на убийство.
Lenta.ru 05:03
Кино

Россиянам впервые покажут «Иронию судьбы» в новом формате

Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".
Pressa40 вчера в 05:36
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Роспотребнадзоре заявили о риске заражения гриппом через денежные купюры, поскольку вирус живет на них в течение двух недель.
Известия 05:32
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Культура

Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.
РБК 02:30
Транспорт

Стал известен срок запуска электричек из Крыма в Краснодар и Анапу

Телеканал 360° 04:15
Политика

«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
REGNUM 04:13
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