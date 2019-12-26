Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник. На данный момент решение суда не вступило в силу, так как Арсланов обжаловал арест в суде высшей инстанции, отметили в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 23:00

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Суд арестовал имущество замглавы российского Генштаба

URA.Ru00:48

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС РФ, обвиняемого в мошенничестве

Life.ruвчера в 23:07

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Газета.Ruвчера в 23:28

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба по делу о хищениях 2,2 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 23:26

Арестовано имущество главного связиста российской армии

Lenta.ru00:39

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

ТАССвчера в 23:00

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова

Эхо Москвы00:30
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Общество

QIWI продала свою сеть постаматов

QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
РБК вчера в 22:00
Армия и оружие

Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт

Российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин.
RT на русском вчера в 21:07
Энергетика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Хоккей

Панарин спел рождественскую песню на английском с игроками НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:22
Происшествия

14-летняя школьница пропала в Липецке

Kursk.com 24 декабря в 23:35
Гаджеты

Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона

Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Известия 00:05
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Piter.tv вчера в 04:30
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 01:45
Гаджеты

Bloomberg: Sony не успевает производить камеры для смартфонов

Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.
REGNUM вчера в 18:34
Экономика

Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%

После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
РБК вчера в 12:35
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.
РБК 00:49
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 00:31
Здоровье

Россиян предупредили о риске заразиться гриппом через бумажные купюры

Специалисты рассказали, что вирус гриппа может сохраняться на бумажных деньгах до двух недель.
UfacityNews.ru 00:32
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Наука

Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС вчера в 16:57
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Футбол

Клопп назвал преступлением расписание рождественских матчей в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил с преступлением игры в АПЛ 26-го и 28-го декабря.
Metaratings 00:55
Транспорт

На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

Газета.Ru 00:38
Футбол

Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки

Бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о взаимоотношениях с болельщиками красно-белых, большинство из которых требовали увольнения специалиста.
Вести.Ru вчера в 12:50
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши

Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Ведомости вчера в 05:37
Общество

Диетолог рассказала о пользе майонеза

Разумное употребление майонеза может даже принести пользу организму, заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.
Известия вчера в 19:48
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15.
RT на русском вчера в 04:19
Экономика

«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»

Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.
URA.Ru вчера в 18:07
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Футбол

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском 00:56
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год

News.ru вчера в 13:01
Культура

Кевин Спейси поздравил с Рождеством от имени Фрэнка Андервуда

iReactor вчера в 10:07
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