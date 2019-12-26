Происшествия
Газета.RuСуд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник. На данный момент решение суда не вступило в силу, так как Арсланов обжаловал арест в суде высшей инстанции, отметили в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 23:00
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Суд арестовал имущество замглавы Генштаба по делу о хищениях 2,2 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 23:26
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Общество
QIWI продала свою сеть постаматов
QIWI продала сеть постаматов — QIWI Box — логистическому оператору PickPoint, сообщил представитель платежного сервиса и подтвердила представитель PickPoint.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт
Российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин.
Энергетика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Хоккей
Панарин спел рождественскую песню на английском с игроками НХЛ
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14-летняя школьница пропала в Липецке
Гаджеты
Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона
Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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Bloomberg: Sony не успевает производить камеры для смартфонов
Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.
Экономика
Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%
После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
Происшествия
Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца
Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.
Общество
Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе
Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
Здоровье
Россиян предупредили о риске заразиться гриппом через бумажные купюры
Специалисты рассказали, что вирус гриппа может сохраняться на бумажных деньгах до двух недель.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Наука
Ученые выявили пользу прерывистого голодания
Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Футбол
Клопп назвал преступлением расписание рождественских матчей в АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил с преступлением игры в АПЛ 26-го и 28-го декабря.
Транспорт
На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой
Футбол
Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки
Бывший тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о взаимоотношениях с болельщиками красно-белых, большинство из которых требовали увольнения специалиста.
Политика
Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Общество
«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах
Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши
Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Общество
Диетолог рассказала о пользе майонеза
Разумное употребление майонеза может даже принести пользу организму, заявила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 возросло до 15
Число пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае возросло до 15.
Экономика
«Аэрофлот» отказывается покупать «Суперджеты» без гарантий «Ростеха»
Гарантия остаточной стоимости дает покупателю право через определенный срок (обычно 10—12 лет) продать самолет обратно производителю (или гаранту) за определенную часть стоимости нового.
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
Футбол
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год
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