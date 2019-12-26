Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

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Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник. На данный момент решение суда не вступило в силу, так как Арсланов обжаловал арест в суде высшей инстанции, отметили в правоохранительных органах.

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

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