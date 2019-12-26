Происшествия
Газета.RuСуд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник. На данный момент решение суда не вступило в силу, так как Арсланов обжаловал арест в суде высшей инстанции, отметили в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить123
с чего всё началось
Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба по делу о хищениях 2,2 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 23:26
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Происшествия
Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком
Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
Происшествия
Генерал ФТС арестован за желание выслужиться перед прокурором и дипломатом
Весной 2019 года, по версии следствия, к Серебро обратился заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад и якобы попросил назначить наказание Степанову в виде штрафа ниже низшего предела по административому производству о недекларировании валюты.
Общество
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Эксперт объяснил запрет Зеленского закупать электроэнергию в России
Ранее 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Экономика
В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод
В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о разводе Пелагеи и Ивана Телегина
В СМИ появилась информация о расставании 33-летней певицы Пелагеи с 27-летним хоккеистом Иваном Телегиным, за которого она вышла замуж в 2016 году.
Политика
Эрдоган назвал число бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Во время беседы с журналистами президент Турции заявил, что не имеет понятия, чем занимаются бойцы ЧВК Вагнера в Ливии.
Происшествия
Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца
Задержанного по подозрению во взяточничестве и.о. прокурора Норильска суд арестовал на два месяца - до 23 февраля 2020 года.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото
Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото Герцогиня Кембриджская растрогала публику.
Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
Политика
США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР
Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
Армия и оружие
В Петербурге на воду спустят подлодку «Волхов»
Сегодня на "Адмиралтейских верфях" спустят на воду вторую дизель-электрическую подводную лодку "Волхов".
Кино
Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!
Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Общество
Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна
Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Здоровье
Эксперты назвали людей, которым вообще нельзя употреблять алкоголь
Кому из людей нельзя пить алкоголь ни в каких количествах, рассказал российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
Политика
Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел в два раза
Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Происшествия
Жертвы изнасилований в самолетах обвинили авиакомпанию в бездействии
Две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, утверждая, что подверглись сексуальному насилию во время перелета, и обвинив перевозчика в бездействии.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год
Известный шоумен Гоген Солнцев решил поместить жену Екатерину Терешкович в частную клинику по борьбе с алкоголизмом.