Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник. На данный момент решение суда не вступило в силу, так как Арсланов обжаловал арест в суде высшей инстанции, отметили в правоохранительных органах.
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Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 23:00

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Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Известия01:10

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова

Эхо Москвы00:30

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Газета.Ruвчера в 23:28

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба по делу о хищениях 2,2 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 23:26

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС РФ, обвиняемого в мошенничестве

Life.ruвчера в 23:07

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

ТАССвчера в 23:00

Суд арестовал имущество замглавы российского Генштаба

URA.Ru00:48
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Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Общество

Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
ИА Новороссия 24 декабря в 06:44
Происшествия

Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком

Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
РЕН ТВ 02:16
Происшествия

Генерал ФТС арестован за желание выслужиться перед прокурором и дипломатом

Весной 2019 года, по версии следствия, к Серебро обратился заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад и якобы попросил назначить наказание Степанову в виде штрафа ниже низшего предела по административому производству о недекларировании валюты.
Фонтанка.Ру вчера в 14:42
Общество

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Происшествия

На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

РБК 01:37
Политика

Эксперт объяснил запрет Зеленского закупать электроэнергию в России

Ранее 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Известия вчера в 11:47
Экономика

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
РБК 01:02
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о разводе Пелагеи и Ивана Телегина

В СМИ появилась информация о расставании 33-летней певицы Пелагеи с 27-летним хоккеистом Иваном Телегиным, за которого она вышла замуж в 2016 году.
NewInform 01:40
Политика

Эрдоган назвал число бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Во время беседы с журналистами президент Турции заявил, что не имеет понятия, чем занимаются бойцы ЧВК Вагнера в Ливии.
ГЛАС.RU вчера в 09:25
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК 00:31
Происшествия

Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца

Задержанного по подозрению во взяточничестве и.о. прокурора Норильска суд арестовал на два месяца - до 23 февраля 2020 года.
Российская газета 02:30
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото

Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото Герцогиня Кембриджская растрогала публику.
Экспресс газета вчера в 03:19
Политика

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
Газета.Ru 24 декабря в 19:23
Политика

США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР

Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
ФАН вчера в 22:00
Армия и оружие

В Петербурге на воду спустят подлодку «Волхов»

Сегодня на "Адмиралтейских верфях" спустят на воду вторую дизель-электрическую подводную лодку "Волхов".
Neva.Today вчера в 23:09
Кино

Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!

Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Россия – Культура 24 декабря в 12:34
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Общество

Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна

Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
РБК 00:26
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Здоровье

Эксперты назвали людей, которым вообще нельзя употреблять алкоголь

Кому из людей нельзя пить алкоголь ни в каких количествах, рассказал российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов.
Ugpressa.ru вчера в 03:36
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

REGNUM вчера в 20:28
Политика

Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru вчера в 09:13
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Газета.Ru вчера в 19:41
Происшествия

Жертвы изнасилований в самолетах обвинили авиакомпанию в бездействии

Две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, утверждая, что подверглись сексуальному насилию во время перелета, и обвинив перевозчика в бездействии.
Lenta.ru 01:06
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год

Известный шоумен Гоген Солнцев решил поместить жену Екатерину Терешкович в частную клинику по борьбе с алкоголизмом.
News.ru вчера в 13:01
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